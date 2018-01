Crespo admet el finançament irregular del PP valencià

L'empresari Pablo Crespo, considerat el número 2 de la 'trama Gürtel', ha admès aquest divendres que els treballs que les seves empreses van realitzar durant les campanyes electorals del PP valencià varen ser pagades per altres empresaris a través de factures falses i seguint les indicacions del partit. A preguntes de la fiscalia durant el judici que se celebra a l'Audiència Nacional, Crespo ha admès que els treballs realitzats per al PP eren pagats pels empresaris "perquè el PP ens va dir que els hi havíem de facturar a ells". En concret, ha dit que la comunicació es va produir en el marc d'una reunió amb l'exsecretari general del PP Ricardo Costa, tot i que ha manifestat que el dirigent popular no va especificar quins eren els empresaris.

La declaració de Crespo va en la línia del que ja admès el considerat cap de les empreses de la trama 'Gürtel' i del que també han reconegut els empresaris que haurien pagat aquestes factures, corresponents a les eleccions municipals i autonòmiques del 2007 i les generals del 2008. En aquella època el president del PP valencià era Francisco Camps.

Durant la seva declaració, el considerat número 2 de la 'trama Gürtel', ha dit que la solució de cobrar a través d'empresaris no li agradava però que el deute era tan gran que "l'alternativa era el concurs de creditors". Així mateix, ha dit que les empreses abonaven aquests pagaments en efectiu i que els cobraments no varen ser declarats sinó que varen anar a una caixa B, que gestionava Francisco Correa.

Crespo ha assenyalat que ell tan sols ha vist dues vegades l'exsecretari general del PP valencià, Ricardo Costa, i altres dirigents al País Valencià. L'empresari ha afegit que els contactes els feia el responsable de l'empresa a València, Álvaro Pérez 'El Bigotis'. Així mateix ha dit que les gestions per cobrar les feia el mateix Pérez, que tenia contacte directe amb Francisco Camps.