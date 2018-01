La CUP considera que Llarena no pot investigar la causa contra el procés

Els advocats de l'exdiputada sallentina de la CUP Anna Gabriel i de l'expresidenta del seu grup parlamentari en la legislatura passada, Mireia Boya, dubten que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena sigui competent per instruir la causa contra el procés sobiranista perquè va ser company de sala del difunt fiscal general de l'Estat José Manuel Maza, que és qui va presentar la querella.

Així ho fa constar en un escrit dirigit a la Sala Segona del Tribunal Suprem, al qual ha tingut accés Europa Press, en què sol·liciten que estudiï la competència de Llarena per investigar els fets relacionats amb la declaració unilateral d'independència (DUI) de Catalunya.

Els lletrats afirmen que el Tribunal Suprem no pot portar a terme aquesta investigació perquè ja existeix una causa oberta similar al Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, així com al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra persones que continuen sent aforades.

Així mateix, en el seu escrit a l'Alt Tribunal subratllen que existeix una «falta d'aparença d'imparcialitat objectiva», ja que el fiscal que va signar la querella contra el Govern destituït de Carles Puigdemont i la mesa del Parlament, el difunt José Manuel Maza, «va ser durant catorze anys membre de la Sala Segona del Tribunal Suprem, l'òrgan judicial encarregat de la seva instrucció i enjudiciament».

El text dels advocats de les exparlamentàries de la CUP també assenyala el successor d'aquest, Julián Sánchez Melgar, que ha estat membre d'aquesta sala fins a la seva elecció com a màxim representant del Ministeri Públic.

En aquest sentit, obren la porta a recusar el jutge instructor per «haver compartit sala amb una de les parts», ja que es pot entendre com «un supòsit equiparable a l'amistat íntima» a causa de la «relació humana que es produeix en aquesta situació».

«Pot comprometre la neutralitat de qui jutja, o almenys resulta raonable pensar-ho», s'afegeix a l'escrit.

Per això, demana que a la causa sigui remesa als jutjats d'instrucció de Barcelona amb la finalitat de «preservar l'aparença d'imparcialitat objectiva» i perquè va ser allà «i en altres punts de Catalu-nya» on van tenir lloc els fets que relaten la querella.

Sol·liciten també que una vegada incoada la causa en aquest òrgan judicial, es formi una peça separada corresponent als aforats i s'elevi al TSJC.

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va ampliar el mes de desembre passat la investigació contra l'expresident de la Generalitat Artur Mas; la número dos d'ERC, Marta Rovira; l'exdiputada sallentina de la CUP Ana Gabriel; la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; l'expresidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya; i la presidenta de l'AMI, Neus Lloveras. Tot i que tots ells estan encausats pel procés, el magistrat que instrueix el cas no els ha fixat cap data perquè prestin declaració.

Tots ells, segons els informes de la Guàrdia Civil que han estat lliurats al magistrat de l'Alt Tribunal, haurien format part del comitè estratègic per declarar unilateralment la independència de Catalunya.

Així constava en el document «Enfocats», el full de ruta del procés sobiranista confiscat al domicili de Josep Maria Jové, número dos de l'exvicepresident Oriol Junqueras.