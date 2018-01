ERC reitera el seu suport a Puigdemont però no concreta si avala investir-lo a distància

El diputat d'ERC en el Parlament Raül Romeva ha reiterat aquest divendres el seu suport al fet que Carles Puigdemont sigui reelegit president de la Generalitat, però ha mantingut la incògnita sobre si el seu partit avala o no que sigui investit a distància per mitjans telemàtics.

Ho ha explicat en roda de premsa des del Parlament després de reunir-se amb el nou president de la Cambra, Roger Torrent, al qual ha transmès formalment que ERC no presentarà candidat propi i que donen suport al de JuntsxCat per haver estat "la llista de l'àmbit republicà més votada".

Romeva ha dit que amb Torrent només ha parlat del seu suport a Puigdemont però en cap cas de com investir-lo: "No hem parlat de la investidura tècnicament de cap tipus. Hem explicat que no proposem un candidat perquè donem suport al de JuntsxCat. La resta no ens toca a nosaltres decidir-ho".