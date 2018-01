El professor de Tremp denunciat per uns tuits afirma que són crítica i sarcasme

El professor de Tremp (Lleida) denunciat per la Guàrdia Civil per un suposat delicte d'incitació a l'odi a Twitter i Facebook per relatar una discussió amb diversos agents per les càrregues policials de l'1 d'octubre i publicar missatges contra forces policials i polítics va declarar ahir al jutjat de la localitat, on va assegurar que les seves publicacions són de crítica i d'humor sarcàstic.

El seu advocat, Enric Rodes, va explicar que el professor, Manel Riu, ha qüestionat l'atestat de la Guàrdia Civil assegurant que ell ni va insultar ni va faltar als agents, i va rebatre els arguments del fiscal sobre els tuits, dels quals ha dit que són «de crítica i d'humor sarcàstic». «No s'ha pogut acreditar que hi hagi insults dirigits a la Guàrdia Civil ni a cap institució. El que sí que hi havia eren bromes o crítiques a l'actuació policial. El que sí que hi havia eren bromes», va dir el lletrat en la porta del jutjat, on Riu va rebre el suport d'amics i simpatitzants.

La Guàrdia Civil ha elaborat un atestat sobre l'assumpte que conté 119 pàgines, la majoria referides als missatges de Riu a les xarxes socials.