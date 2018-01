Puigdemont inicia la pressió sobre Torrent per a la seva investidura

Carles Puigdemont ha iniciat la pressió sobre el nou presient del Parlament, Roger Torrent, en relació amb la seva investidura. Junts per Catalunya (JxCat) va registrar ahir una sol·licitud perquè els seus tres diputats a Brussel·les puguin delegar el vot en la sessió d'investidura i en els plens de la resta de legislatura. Es tracta, a banda de Carles Puigdemont, dels consellers cessats Clara Ponsatí i Lluís Puig. L'ha posat entre l'espasa i la paret, ja que haurà s'haurà de buscar una solució.

Fonts d'ERC van explicar que el «més probable» és que en els pròxims dies demanin la delegació del vot dels dos diputats del grup que són a la capital belga, Toni Comín i Meritxell Serret.

La pressió es fa palesa perquè serà la nova mesa del Parlament qui haurà de decidir si accepta o denega les peticions. L'informe dels lletrats conclou que el reglament no preveu la delegació del vot ni pels diputats que són a presó ni per als «exiliats».

A més, el Govern espanyol ja va advertir que recorrerà al Tribunal Constitucional (TC) si s'accepta la delegació del vot per als exconsellers que són a Brussel·les. Des de la Moncloa, però, són permissius en el cas dels diputats que són a la presó. En la sessió constitutiva del Parlament dimecres, JxCat i ERC només van demanar el permís per als seus diputats que són a la presó (Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Oriol Junqueras) i la mesa d'edat va acceptar la petició tot i el desacord de Cs i PPC.

Ara, però, un cop constituïda la nova mesa, està en mans d'aquest òrgan la potestat de decidir si accepta o denega les sol·licituds. Ahir es va reunir la mesa però en aquesta primera reunió no es va tractar la qüestió de la delegació del vot. Pel que fa a la situació de Junqueras, el seu advocat va presentar un recurs al Tribunal Suprem per tornar-li a demanar que el deixi sortir de la presó per assistir als plens del Parlament amb l'argument que el seu vot és «indelegable».

Per la seva banda, el president del Parlament, Roger Torrent, va assegurar ahir que tindrà totes les converses necessàries per veure quin candidat suscita més consens i assegura que «si és Puigdemont» haurien de «veure» com ho fan.

Torrent no va descartar viatjar a Bèlgica per trobar-se amb Puigdemont, però va rebutjar valorar la investidura telemàtica o delegada que s'ha plantejat perquè creu que correspon decidir-ho al conjunt de la taula: «Farem totes aquestes converses i veurem quin candidat suscita més consens, i si és Puigdemont, hauríem de veure com ho fem».

El nou president de la cambra va rebre dimecres, durant la constitució del Parlament català, la trucada de l'expresident de la Generalitat i diputat electe de JuntsxCat, Carles Puigdemont, que el va felicitar i amb qui va parlar «de Girona i del paisatge compartit», ja que resideixen en localitats veïnes: Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis.

Durant la breu trucada no van abordar la investidura de Puigdemont, segons va aclarir el mateix Torrent, ja que preveu reunir-se primer amb tots els grups parlamentaris (aquest mateix dijous ho va fer amb CatECP, CUP, PP i el PSC): «No seria respectuós amb la pluralitat política i la resta de grups si plantegés una hipotètica investidura». El nou president del Parlament també va explicar que dependrà «del que passi els pròxims dies» el que es reuneixi amb el rei Felip VI, i va detallar que el viatge a Madrid no és per ara previst. «Veurem si s'ha de produir aquesta situació o no», que en tot cas pensa abordar després de la investidura del pròxim president de la Generalitat, va afirmar en sengles entrevistes de Catalunya Ràdio i Rac 1 recollides per Europa Press.



Cs: «No poden reunir-se»

El portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, va advertir ahir al nou president del Parlament que no pot reunir-se amb el «pròfug» Carles Puigdemont a Brussel·les, i menys encara utilitzant diners públics per viatjar.

En declaracions als mitjans, va assegurar que els consta que s'especula sobre la possibilitat que Torrent s'entrevisti amb Puigdemont, davant la qual cosa va cridar a preservar la dignitat del Parlament: «No podem admetre que es dediquin diners públics de tots els catalans per reunir-se amb una persona fugitiva de la justícia i que no vol entrar en territori nacional». Per a Carrizosa, si JxCat no té un candidat que pugui presentar-se com a presidenciable en condicions de legalitat, Torrent «no pot viatjar per donar-hi patent de cors».