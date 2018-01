Roger Torrent, independentista, esportista i molt vinculat a Sarrià de Ter

Casat i amb dues filles, Roger Torrent i Ramió (Sarrià de Ter, 1979) es convertirà avui en el president més jove del Parlament. Aquest càrrec serà el colofó de tota una vida dedicada a la política i que fins ara ha anat estretament lligada al seu poble, Sarrià de Ter. Allà va entrar com a regidor ara farà 19 anys i n'és alcalde des del 2007, les dues darreres legislatures amb una majoria absolutíssima. Ara, haurà d'abandonar l'Ajuntament de Sarrià, i tot apunta que el seu lloc el podria ocupar el regidor Narcís Fajula.

Independentista fins a la medul·la, Torrent va estudiar Ciències Polítiques a la UAB, es va fer militant d'ERC l'any 1998 i el 1999, amb només vint anys, va entrar com a regidor republicà al consistori de Sarrià, que llavors estava governat pels socialistes. Després de dos mandats a l'oposició, el 2007 va donar la campanada i va guanyar les eleccions per primer cop, tot convertint-se en alcalde gràcies a un pacte amb CiU. El 2011 va repetir càrrec, aquest cop amb majoria absoluta, i va aconseguir repetir aquests excel·lents resultats l'any 2015: en aquest moment, ERC de Sarrià té 9 dels 11 regidors del consistori.

Una part del seu èxit en l'àmbit local ha estat el bon coneixement que té del poble i dels seus veïns. Excepte en la seva època d'estudiant, ha viscut a Sarrià tota la vida, i ha estat molt implicat en diverses entitats del municipi, com ara els geganters i l'Associació de Veïns de Sarrià de Baix. També destaca la seva habilitat a l'hora d'elaborar ratafia –que coneix bona part del poble– i és molt aficionat a l'esport. A banda de córrer i esquiar, esports que practica tant com pot, també és aficionat al futbol (és del Barça i del Girona) i a l'handbol, i assisteix als partits de la Unió Esportiva Sarrià sempre que li és possible.

D'uns anys ençà, tanmateix, les seves obligacions polítiques li han deixat menys i menys temps lliure. Malgrat que en el seu currículum professional consta com a tècnic d'administració local, la veritat és que la seva dedicació a la política ha estat pràcticament absoluta. Entre el 2011 i el 2012 va ser diputat i portaveu d'ERC a la Diputació de Girona, mentre que el 2012 va fer el salt a la política nacional i va ser escollit diputat al Parlament, càrrec que va renovar el 2015 amb Junts pel Sí. Va ser en aquest mandat que la seva cara va començar a ser coneguda arreu de Catalunya, ja que va ser el portaveu adjunt del grup parlamentari. Com a diputat d'ERC i JxSí, va ser membre de la fracassada ponència per a la llei electoral fa dos anys i els últims mesos ha estat un dels diputats actius en la polèmica reforma del reglament. Ha format part també de la comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge; de la Comissió d'Economia i Hisenda; de la ponència conjunta per a l'Administració tributària catalana i de la comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya.

En les eleccions del 21-D, Tor-rent va anar de número 2 per Girona –el primer lloc va ser per a l'exconsellera Dolors Bassa–, tot i que la seva experiència el va dur també a participar en debats d'àmbit català i estatal.

Narcís Fajula, amic i regidor de Sarrià, assenyala que Torrent és una persona «molt exigent, perseverant, honesta i molt bon company». «I sobretot té una cosa molt bona, i és que sempre intenta arribar fins al final de les coses», afegeix. Unes qualitats, subratlla, que li seran especialment útils a partir d'ara, que agafa la presidència del Parlament en un moment especialment complicat.