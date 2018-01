La Unió Europea acorda imposar sancions a set alts càrrecs veneçolans

Els Vint-i-vuit van acordar imposar sancions a set alts càrrecs del règim de Nicolás Maduro per la seva col·laboració en la repressió a Veneçuela, després de constatar que la situació al país se segueix deteriorant. La decisió la van prendre els ambaixadors dels Estats membres de la UE en una reunió a Brussel·les en la qual l'assumpte de les sancions constituïa un «punt sense discussió», és a dir, el contingut arriba ja pactat.

Les identitats dels sancionats seran publicades al Diari Oficial de la Unió Europea una vegada es formalitzi la decisió pel que fa a ministres, però a la llista hi haurà el ministre d'Interior, Néstor Riverol; el cap de la Intel·ligència Nacional, Gustavo González López; i el president del Tribunal Suprem, Maikel Bru.

Les mesures punitives, que suposen la prohibició d'entrada a la Unió Europea i la congelació d'actius, necessiten encara el vistiplau formal del Consell, que arribarà durant la setmana que ve. No és clar si el procés s'acabarà a temps perquè siguin els ministres d'Exteriors de la Unió Europea els qui el ratifiquin a la reunió de dilluns a Brussel·les. Ja el novembre passat la Unió Europea va acordar imposar un embargament d'armes i d'equips que poden ser usats per reprimir o vigilar la població, alhora que va obrir la porta a possibles mesures selectives contra els responsables de la repressió més endavant.

Per altra banda, la Mesa d'Unitat Democràtica (MUD) va anunciar que no continuarà el diàleg a República Dominicana amb el Govern de Nicolás Maduro fins que mostri «un compromís seriós», i va reclamar així cessions per crear «les condicions mínimes» que permetin avançar cap a la solució de la crisi a Veneçuela.