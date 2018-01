El Govern espanyol avisa Torrent que el portarà a la justícia si no compleix la llei

Missatge directe del Govern espanyol al nou president del Parlament, Roger Torrent. El portaveu de l'executiu de Mariano Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, va assegurar que si se salta el reglament per permetre una investidura a distància de Carles Puigdemont haurà de «respondre davant els tribunals». «Cal no cometre errors del passat i aprendre del que ha passat, la seva predecessora ja va haver de retre comptes davant els tribunals», va advertir. Des de la Moncloa tenen clar que «no existeix cap possibilitat» al reglament per permetre que Puigdemont sigui president. Per això, Méndez de Vigo va insistir que no permetran «cap il·legalitat» en la investidura, afirma que han estudiat tots els escenaris però no va explicar com pensen evitar-ho. «No volem entrar en especulacions», va manifestar.

El portaveu de l'executiu de Rajoy va recordar que hi ha un precedent i que tant la seva predecessora, Carme Forcadell, com cinc membres més de la mesa estan investigats al Suprem. «No és possible pretendre ser el president de tots i ser-ho només d'una part i per a determinats objectius polítics», va valorar. Per a la Moncloa, el reglament del Parlament (juntament amb l'informe dels lletrats) no deixa marge a la interpretació. «No existeix cap possibilitat política de prendre decisions al marge de la legalitat», va manifestar Méndez de Vigo. Segons el portaveu, «no porta enlloc» intentar repetir situacions com les dels plens dels dies 6 i 7 de setembre. «Tant la constitució del Parlament com la investidura hauran de fer-se dins la llei», va insistir. Per això, descarten de totes totes que Puigdemont sigui president des de Brussel·les.

Ara bé, tot i la insistència dels periodistes per saber quins plans tenen per evitar-ho, Méndez de Vigo va evitar donar detalls. «No volem entrar en especulacions», va dir, i va afegir que tenen previstos i estudiats «tots els escenaris». «Ningú ha de tenir cap dubte que el Govern evitarà que es cometi qualsevol il·legalitat», va afegir. A més, va dir que no tindran cap «vacil·lació» per fer complir la llei i va dir que, amb l'aplicació del155, l'executiu espanyol «així ho ha demostrat».