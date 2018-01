Intent d'evitar el tancament de l'Administració dels EUA

La Cambra de Representants dels Estats Units va aprovar un pressupost de curt termini fins al 16 de febrer per evitar el tancament de l'Administració a un dia perquè s'acabés el termini per aprovar un nou projecte de finançament del Govern. Els pressupostos van ser aprovats amb 230 vots a favor i 197 en contra, tot i els contradictoris senyals donats pel president, Donald Trump.

La mesura passa ara al Senat, on necessita almenys una desena de vots demòcrates per ser aprovada. Republicans i demòcrates han estat negociant durant els últims dies la que seria la quarta pròrroga temporal del finançament des que va començar l'actual exercici fiscal, l'octubre del 2017.

El president nord-americà va admetre poc abans de la votació que en els propers dies «podria haver-hi un tancament del Govern» per la falta de consens per a la renovació pressupostària a les dues cambres, i va advertir dels efectes que aquesta paràlisi generaria per a la «reconstrucció» de les Forces Armades.