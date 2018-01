Veïns d'Artés envien una carta conjunta a Junqueras, Forn, Cuixart i Sànchez

Més d'una cinquatena de veïns d'Artés han signat una carta manuscrita i personalitzada per a cadascun dels quatre presoners polítics catalans: el vicepresident de la Generalitat destituït, Oriol Junqueras; el conseller d'Interior cessat, Joaquim Forn; i l'expresident de l'ANC Jordi Sánchez i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart. Les missives s'han enviat aquesta setmana. Les cartes han sorgit del grup que des del novembre porten a terme cada dia al poble la iniciativa Músics per la llibertat, que consisteix a interpretar El cant dels ocells en record dels presos i per reivindicar-ne la llibertat.

Després d'una de les interpretacions d'aquesta setmana van firmar les quatre cartes, que ja han sortit cap a les presons d'Estremera i Soto del Real. Els expliquen com va començar la iniciativa, «el 5 de novembre, quan un músic del poble, completament sol, es va posar a tocar la trompeta a la plaça que hi ha davant de casa seva. De seguida es va escampar la notícia i l'endemà ja eren cinc persones, dos músics i tres oients. Aquesta proposta va córrer com la pólvora i avui som una dotzena de músics: dues trompetes, una flauta travessera, dues violes, un violí, un clarinet, una guitarra, un baix elèctric, un violoncel i dues cantants, a més d'una cinquantena de persones que hi assisteixen com a oients i cantaires», detallen.