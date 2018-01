La Fiscalia demanarà la detenció de Puigdemont si viatja a Dinamarca

La Fiscalia sol·licitarà al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que activi una euroordre de detenció i entrega contra Carles Puigdemont si el president destituït viatge aquest dilluns a Dinamarca. A través d'un comunicat, la Fiscalia General de l'Estat ha informat que està "pendent de confirmació oficial via policial" dels moviments de Puigdemont. En cas que aquest surti de Bèlgica per assistir a un debat a la Universitat de Copenhaguen, el ministeri públic assegura que actuarà "immediatament" sol·licitant a Llarena que activi l'euroordre "per sol·licitar a l'autoritat judicial danesa la detenció de l'investigat".

Puigdemont té previst participar presencialment aquest dilluns en un debat sobre la situació política a Catalunya a la Universitat de Copenhagen. El seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, ha afirmat aquest diumenge a RAC1 que hi ha un risc "bastant alt" que el president destituït sigui detingut durant la seva estada a Dinamarca si el jutge del Suprem activa l'euroordre, que percep que està "preparadíssima". De fet, el ministeri de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha alertat des de la COPE que si Puigdemont va a Copenhaguen pot ser detingut si s'activa l'ordre europea.

Cuevillas considera "molt possible" que aquesta euroordre, si Llarena l'acaba activant, sigui rebutjada "totalment o parcial" per part de Dinamarca. L'advocat de Puigdemont ha explicat que el codi penal danès contempla el delicte de rebel·lió, com "gairebé tots els codis penals europeus", però que no es donen "els requisits exigibles perquè es pugui parlar de rebel·lió, i no en el codi penal belga, ni en el danès ni en l'espanyol".

El jutge del Suprem va retirar les ordres europees de detenció dictades per l'Audiència Nacional contra Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig. El magistrat va argumentar que desistia de la col·laboració de la justícia belga perquè, després d'emetre les ordres, s'havia definit que els fets que s'investiguen s'han dut a terme de manera "concertada per part de tots els investigats" i, per tant, tots han de formar part d'una "unitat jurídica inseparable" que s'ha d'instruir al Suprem.

Amb la retirada de l'euroordre, Llarena va evitar que la justícia belga decidís per quins delictes lliurava Puigdemont al Suprem, ja que es podia haver donat el cas que els delictes de imputats per uns i altres no coincidissin. El Suprem instrueix una causa pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics.