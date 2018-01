La Fiscalia, a Puigdemont: la «immunitat» no es tradueix en «impunitat»

Advertència amb totes les de la llei: la Fiscalia General de l'Estat va advertir ahir que la immunitat parlamentària de l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont no pot derivar en impunitat, i va assegurar que aquesta immunitat no l'eximeix de poder ser ingressat a la presó. «És inadmissible una interpretació del privilegi de la immunitat parlamentària que derivi en impunitat», va manifestar la Fiscalia General de l'Estat en un comunicat, i va recordar que el Tribunal Suprem ja va acordar presó preventiva per a altres diputats independentistes per rebel·lió, sedició i malversació, delictes pels quals consta una ordre de detenció en sòl espanyol contra Puigdemont.

En aquest context, la institució va apuntar que la doctrina del Tribunal Constitucional sempre s'ha postulat a favor de «la interpretació restrictiva» dels privilegis dels aforats. Així, la Fiscalia va argumentar que la garantia d'immunitat es refereix «exclusivament a la detenció policial» i «no significa que no es pugui ordenar l'ingrés a la presó per ordre judicial».



Persistència en el «pla delictiu»

La Fiscalia també va considerar que l'actitud de l'investigat Puigdemont, «donant-se a la fuga i mantenint les actuacions que van culminar amb la declaració d'idependència» de Catalunya, evidencia que «persisteix en el seu pla delictiu i segueix desenvolupant accions tendents a la seva consumació».

El dur comunicat de la Fiscalia es produeix després que divendres passat la diputada electa de JuntsxCatalunya Elsa Artadi no descartés el retorn de Puigdemont a Catalunya i apel·lés a la immunitat parlamentària dels diputats perquè aquest sigui investit president de la Generalitat.



L'avís del ministre de Justícia

D'altra banda, i davant la confirmació de JxCat que Puigdemont té previst viatjar demà a Dinamarca per participar en un debat a la Universitat de Copenhaguen, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va dir ahir que, davant la possibilitat que l'expresident abandoni Bèlgica, la Fiscalia decidirà si hi intervé en el cas que el viatge s'cacabi fent. Serà aleshores quan la institució articularà «el mecanisme de cooperació internacional per a la seva detenció». Així ho va manifestar en ser consultat pels mitjans en relació amb la intenció manifestada per Puigdemont de participar en un acte a la capital danesa dilluns que ve.

A més, el ministre Catalá es va mostrar convençut que «no és possible» que es produeixi la investidura de Puigdemont a través de videoconferència perquè no ho permeten ni l'Estatut ni el Reglament del Parlament. En aquesta línia, va recordar que l'Executiu central «té l'obligació» d'articular els mecanismes d'impugnació quan ho vegi necessari, amb l'objectiu de «garantir que no s'incompleixen les lleis o que no es dugui a terme una activitat que no està permesa per la llei».



La investidura, presencial

«Estem convençuts que no és possible que es dugui a terme una investidura d'algú que no comparegui en la investidura. L'Estatut de Catalunya i el reglament exigeixen que hi hagi una presència física i, per tant, solament pot haver-hi debat d'investidura amb una persona que comparegui a defensar el seu programa i a participar en les votacions. És l'única manera», va concloure el titular de Justícia. Demà és previst que el president del Parlament, Roger Torrent, anunciï quin candidat proposa per presidir la Generalitat. De moment, tant JxCat com ERC han proposat que sigui Carles Puigdemont. Els diputats que són a Brussel·les ja han sol·licitat la delegació de vot.