Hisenda denuncia Shakira a la Fiscalia per frau fiscal

L'Agència Tributària espanyola ha denunciat la cantant Shakira a la Fiscalia per un presumpte delicte de frau fiscal que hauria comès entre els anys 2011 i 2014, segons ha publicat aquest diumenge 'La Vanguardia'. L'acusació es va entregar a finals de l'any passat i està a l'espera de si el Ministeri Públic presenta una querella judicial. Els assessors legals de l'artista, però, asseguren que Shakira sempre ha complert amb les seves obligacions fiscals i que està disposada assumir "les conseqüències econòmiques de les discrepàncies tècniques que té amb la inspecció d'Hisenda".

L'arrel del conflicte es troba en la residència fiscal de l'artista, que es va instal·lar a l'estat espanyol el 2011. No va ser fins l'any 2015, però, que va regularitzar la seva situació tributària a l'Estat. Hisenda considera que durant aquest període la cantant complia els requisits per tenir el domicili fiscal en territori espanyol, i per tant hauria d'haver tributat a les arques públiques per la totalitat dels seus ingressos.

En canvi, des de l'entorn de l'estrella musical defensen que Shakira no va arribar a estar 183 dies a l'any en territori espanyol, el màxim permès per la llei sense tenir-hi la residència fiscal. En aquest supòsit, no estaria obligada a pagar impostos a l'Estat pels ingressos obtinguts a d'altres països. "Es tracta d'una diferència de criteri, no d'ocultament fiscal", argumenten els assessors de Shakira.