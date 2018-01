Milers de policies i guàrdies civils es manifesten a Barcelona per exigir millors sous

Uns 35.000 policies i guàrdies civils, segons l'Ajuntament de Barcelona, van manifestar-se ahir a la capital catalana per reclamar l'equiparació salarial amb els Mossos d'Esquadra i l'Ertzaintza. La mobilització estava convocada per la plataforma per l'equiparació Jusapol sota lemes com Prohibit rendir-se i La seguretat, pilar bàsic del benestar. Va començar a la plaça d'Urquinaona, va avançar per la Via Laietana, l'avinguda de Marquès de l'Argentera, el passeig de Sant Joan, el carrer de Trafalgar i va acabar a la plaça de Catalunya.

La protesta dels agents va transcórrer sense incidents i durant el recorregut es van poder escoltar càntics i consignes com «aquesta és la vostra policia», «volem ja justícia salarial» o «[Juan Ignacio] Zoido [en referència al Ministre de l'Interior], hem vingut a equiparar-nos, és de justícia salarial». A la manifestació hi van assistirel president de C's, Albert Rivera, que va ser ovacionat a crits de «Rivera president».