Torrent diu que cal recuperar les institucions i «foragitar el 155»

El nou president del Parlament, Roger Torrent, va fer ahir una crida al món municipal perquè ajudi a «foragitar» el 155 de totes les institucions catalanes i a «eliminar-lo del paisatge polític». És, va dir Torrent, el primer pas després que s'hagi pogut «recuperar» el Parlament i el camí per poder recuperar també la resta d'institucions intervingudes, com el Govern de la Generalitat. Torrent en va parlar davant de desenes d'alcaldes a l'assemblea de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) -vegeu pàgina 5-, a qui també va agrair que hagin «aguantat» l'embestida de l'Estat arran de l'1-O: «S'han criminalitzat les idees polítiques. Hi ha 712 alcaldes investigats per l'1-O i aquest fet és democràticament escandalós».

Torrent, que va presidir el seu primer acte institucional com a president del Parlament a Cardona, va voler reconèixer davant el món municipal la feina dels alcaldes (fins aquest divendres era també alcalde a Sarrià de Ter) en anys complexos, marcats per la crisi econòmica i per l'ofec, va dir, de l'Estat espanyol.

El nou president del Parlament va fer una crida a revertir la situació, fent veure que els ajuntaments són una peça «essencial» per a la qualitat de vida dels ciutadans, i va lamentar que per la «complicada situació política» dels últims temps se'ls hagi criminalitzat «per defensar els mandats democràtics». En aquest sentit, Torrent va recordar la investigació oberta contra més de 700 electes pel suport municipal al referèndum de l'1-O: «Ja n'hi ha prou d'inventar relats delictius associats a idees polítiques. Els problemes polítics només es resolen amb política», va etzibar.

Per la seva part, la líder de Cs, Inés Arrimadas, va advertir a Torrent que «no pot estar al servei dels fugats de la justícia», en referència a la possibilitat que es reuneixi amb el candidat de JxCat, Carles Puigdemont, a Bèlgica. Ho va expressar en declaracions als mitjans, a Barcelona, abans de la manifestació de policies i guàrdies civils a favor de l'equiparació salarial amb els cossos policials autonòmics. Arrimadas va advertir Torrent que no pot ser que la seva primera mesura com a president del Parlament sigui «anar-se'n a veure a Puigdemont, que està fugat de la justícia i a més fer-ho amb diners públics».