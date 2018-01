Zoido afirma que si Puigdemont surt de Brussel·les "pot ser detingut"

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmat que si l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont viatja aquest dilluns a Dinamarca per assistir a un debat "pot ser detingut si s'activa l'euroordre" per ordre de la Fiscalia.

"Si s'activés una euroordre i ell es troba a Dinamarca, la Fiscalia actuarà i podrà ser detingut; no en tinc cap dubte", ha dit Zoido en declaracions a la Cadena Cope.

El ministre ha recordat que l'expresident de la Generalitat "està fugat de la Justícia espanyola i no tindrà immunitat per molt parlamentari que hagi sortit".

Zoido ha recordat que un parlamentari és responsable dels seus actes i ha posat com a exemple a l'ex-vicepresident del Govern Oriol Junqueras: "Abans era parlamentari i ara ho és, i està a la presó perquè així ho ha acordat un jutge, per tant immunitat no tindrà".

Sobre les amenaces que ha rebut el ministre de l'Interior a les xarxes socials per part de Marc Costa, cap de la policia rural de Catalunya amb 500 agents al seu càrrec, Zoido ha assegurat "que no ofèn qui vol sinó qui pot, i a mi aquest senyor en el plànol personal no em pot ofendre".

Sobre l'actuació dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat a Catalunya des de la celebració del referèndum de l'1-O i les condicions de la seva estada a la Ciutat Comtal, el ministre de l'Interior ha tornat a reiterar que les Forces de Seguretat van actuar a requeriment de la Justícia, i havien d'impedir la celebració d'un referèndum il·legal.

"Les Forces de Seguretat no volien impedir a la gent que estigués en els col·legis, però tenien el mandat judicial d'impedir el referèndum i es van trobar amb persones organitzades per impedir l'accés, estaven perfectament desplegades i van haver d'emprar de forma prudent i mínima l'ús la força", ha subratllat.

En qualsevol cas, el ministre ha culpat a l'anterior Govern de les persones que van resultar ferides aquest dia. "Els culpables no són les Forces de Seguretat de l'Estat ni la Justícia ni el Govern de la nació, sinó l'anterior govern català, que al marge de la llei va portar a tots els catalans a un precipici que no tenia cap tipus de sortida. Ells són els responsables del que va ocórrer l'1-O", ha afirmat.

Sobre l'actuació dels Mossos amb el major Trapero al capdavant, el titular d'Interior ha indicat que "no van ser el lleials que es mereixia aquell moment, però com està sub iudice esperaré que sigui la Justícia qui digui qui va ser el responsable".