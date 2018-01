Condemnen a mort a l'Iraq una ciutadana alemanya per pertànyer a EI

El Tribunal Penal Central de Bagdad va condemnar a mort una dona de nacionalitat alemanya d'origen marroquí per pertànyer al grup gihadista Estat Islàmic (EI). La condemnada, la identitat de la qual no van revelar les autoritats, va confessar que va viatjar d'Alemanya a Síria i després a l'Iraq en companyia de les seves dues filles, que es van casar amb membres d'Estat Islàmic, segons va informar el portaveu del Consell Suprem (la màxima autoritat judicial a l'Iraq), el jutge Abdel Satar Briqdar. La ciutadana alema-nya va ser declarada culpable per proporcionar suport logístic al grup per ajudar en els seus atemptats, així com per participar en atacs contra forces militars i de seguretat iraquaines.

El dia 12 de setembre, un gihadista rus va ser condemnat a pena de mort per un tribunal iraquià per pertànyer a Estat Islàmic i portar a terme «operacions terroristes» contra les forces iraquianes a Mossul, la ciutat més poblada que va arribar a controlar el grup gihadista. El mes de desembre passat, el primer ministre iraquià, Haidar al Abadi, va anunciar el final de la guerra contra Estat Islàmic al país, que es va allargar tres anys després que el grup conquerís gairebé la meitat del territori de l'estat.