Deixa la seva filla de vuit mesos al cotxe per anar-se'n a ballar a un pub

Els fets van tenir lloc ahir a la nit. Pels voltants de les onze, el telèfon d'emergències 112 va rebre la trucada d'una dona alertant que havia vist una criatura de pocs mesos sola a l'interior d'un cotxe. El vehicle estava aparcat a tocar de la plaça del Sol.

Una patrulla dels Mossos d'Esquadra va anar fins al lloc per buscar la mare. Els agents la van trobar ballant a dins del pub El Toc, amb símptomes evidents d'anar beguda. La policia li va fer la prova d'alcoholèmia, per veure l'estat en què es trobava, i la dona va donar una taxa d'1,18 mg/l.

Arran d'això, els Mossos van detenir la dona per un delicte d'abandonament de menors i van posar el nadó a disposició de la DGAIA, que l'ha portada fins a casa d'uns familiars propers perquè se'n facin càrrec. El cotxe on hi havia la criatura era d'un amic de la mare.

A Cadaqués, un cas semblant



L'any passat, el jutjat va condemnar a sis mesos de presó uns pares de Cadaqués (Alt Empordà) per un cas semblant. La parella va anar-se'n de festa deixant la seva filla d'1 any i vuit mesos sola a casa. Els fets van tenir lloc a principis d'abril.

El pare, de 39 anys, i la mare, de 28, van passar-se tota la nit fora de casa. De matinada, els plors de la criatura van alertar els veïns, que van avisar l'àvia de la nena. Com que la dona tenia claus del pis, va endur-se la petita a casa seva per fer-se'n càrrec ella mateixa.

Quan els pares van arribar, ells mateixos van trucar la Policia Local en veure que la seva filla no era al domicili. La Policia Local i els Mossos van anar fins al domicili, on la parella –que anava beguda- els estava esperant. Després d'aclarir-ho tot, els agents van detenir els pares per un delicte d'abandonament de menors. El jutjat els va condemnar després d'un judici ràpid.