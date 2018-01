Moren dos immigrants en el naufragi d'una pastera a Almeria

Almenys dues persones van morir després de naufragar la pastera en què viatjaven una trentena de migrants al mar d'Alborán. Salvament Marítim d'Almeria va rebre un avís dissabte a la tarda per part d'una ONG que alertava de la sortida d'una pastera des de territori marroquí que tenia problemes. Per part de Salvament Marítim es va mobilitzar l'avió Sasemar 101, l'helicòpter Helimer 207, la Guardamar Polimnia i la Salvamar Spica, i també es va unir a aquest dispositiu la patrullera Valpas del Frontex.

No obstant això, va ser un pesquer anomenat el Secreto el que va localitzar inicialment la pastera, a unes deu milles a l'oest de l'illa d'Alborán. La pastera havia naufragat i alguns dels seus ocupants es trobaven a l'aigua. El pesquer va informar Salvament del rescat de 32 persones vives i d'un cadàver, mentre que, per la seva part, l'Helimer 207 va rescatar de l'aigua dues persones de l'embarcació, tal com va fer la Guardamar Polimnia amb dues persones més.

Atès que especialment una d'aquestes persones rescatades de l'aigua no estava en bones condicions, l'helicòpter de Salvament Marítim va traslladar els quatre migrants a l'aeroport d'Almeria, però un d'ells va morir durant el trasllat.

Salvament Marítim va acabar traslladant al port d'Almeria un total de 71 persones rescatades que viatjaven a bord de dues pasteres, entre elles les que anaven s l'embarcació en què van morir dos membres.

Abans de l'avís de la sortida de la pastera que finalment va naufragar, el centre de Salvament Marítim a Almeria en va rebre un altre també per part d'una ONG que alertava de la sortida d'una pastera des de la zona de Bouyafar, a territori marroquí. Era una embarcació en què viatjaven 34 persones, la qual va ser localitzada per l'avió Sasemar 101, a una distància de 38 milles al sud de la costa d'Almeria.