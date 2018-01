Una nova enquesta atorga a Cs el primer lloc i el segon al PSOE

L'enquesta de gener realitzada per Simple Lógica reflecteix com Ciutadans segueix la tendència ascendent i se situa com a primera força política, amb el 24,1 % de vot estimat, mentre que el PP baixa tres punts i queda relegat al tercer lloc, i cedeix la segona posició al Partit Socialista, que cau lleugerament, mentre puja 1,3 punts Units Podem. Aquest estudi sociològic reflecteix un increment del vot per al partit d'Albert Rivera d'1,3 punts durant l'últim mes, fins a situar-se en el 24,1 %, davant del 22,8 % que va registrar el desembre passat. Aquesta dada reflecteix la consolidació de la tendència alcista del partit taronja, que ha guanyat 10 punts des que es van celebrar les últimes eleccions generals de juny del 2016.

El baròmetre de gener inclou una altra novetat, que el PSOE es queda amb el segon lloc en aquest rànquing de vot. L'estimació de suport és del 23,4 %, 0,4 dècimes menys que en l'últim mes del 2017, fet que suposa un punt per sobre del resultat que va obtenir en l'última convocatòria electoral.