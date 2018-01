Puigdemont es reunirà dimarts al matí amb diputats danesos al Parlament de Dinamarca

Carles Puigdemont continua amb l´agenda prevista a Copenhaguen. Després de participar al debat sobre la situació catalana a la universitat de la capital danesa, i de saber-se que el Tribunal Suprem ha desestimat reactivar l´euroordre de detenció contra ell, Puigdemont ha pogut seguir amb els seus plans sense massa entrebancs. Així, segons ha pogut confirmar l´ACN, aquest dilluns al vespre, el president cessat assistirà a un sopar de caràcter privat però al que podrien assistir alguns polítics –en actiu i retirats- de Dinamarca.

El dimarts, a més, Puigdemont acudirà al parlament danès a trobar-se amb diferents diputats membres del grup d´estudi sobre Catalunya que té en marxa la cambra de Dinamarca, i amb els que es va reunir ja a finals d´agost quan va visitar Copenhaguen per inaugurar la seu de la Delegació de la Generalitat als països escandinaus. Tot i que no hi ha confirmació sobre si acudiran o no diputats de tots els grups parlamentaris, la trobada s´hi celebrarà igualment i està prevista cap a les 11.30 del matí. En sortir, Puigdemont podria aprofitar la presència de mitjans per fer la declaració davant la premsa que ha anunciat a la conferència de la universitat on ha promès parlar del seu futur i de si torna a Catalunya.