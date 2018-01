Puigdemont aterra a Copenhaguen tot i l'amenaça de Fiscalia d'activar l'euroordre de detenció

Carles Puigdemont ha agafat aquest dilluns a primera hora del matí un vol des de l'aeroport de Charleroi de Brussel·les amb destí a la capital de Dinamarca, on ha aterrat a les 9.20 h per participar en una xerrada sobre el procés català organitzada per la Universitat de Copenaghen. El viatge ha provocat que la fiscalia espanyola hagi demanat al Suprem una nova euroordre de detenció.

En dos tuits del corresponsal de TV3 a Brussel·les, Xavi Coral, es pot veure com el president de la Generalitat destituït arribava a l'aeroport de la capital belga, passades les sis del matí, i agafava una avió acompanyat de l'empresari Jami Matamala i s'asseien a la part davantera de l'aparell. Fins al darrer moment, s'ha mantingut la incògnita de si Puigdemont abandonaria Bèlgica exposant-se al risc de ser detingut.

En sortir per la terminal d'arribades de l'aeroport de Copenhaguen, Puigdemont ha preferit no fer cap declaració malgrat les desenes de periodistes que l'esperaven i li preguntaven per la visita, per l'euroordre i pel perill de ser detingut.

El president cessat ha arribat procedent de Brussel·les en un vol de Ryanair, acompanyat per dues persones de la seva estricta confiança. Allà l'esperava un catalanodanès conegut del seu entorn, que l'ha acompanyat fins a un vehicle, amb matricula de Dinamarca, que l'ha portat fora de l'aeroport. A més, una dona que algunes fonts apuntes que seria de la policia danesa, també ha pujat amb ell al cotxe.

La gran expectació mediàtica que ha despertat la seva arribada ha fet que la gran quantitat de premsa i càmeres presents acabessin bloquejant la porta quan Puigdemont volia sortir de l'aeroport. La policia aeroportuària ha hagut d'intervenir lleument per forçar la porta automàtica i que Puigdemont i els periodistes poguessin seguir el seu camí. Un cop al cotxe, ha abandonat les dependències de l'aeroport, disposat a participar en el debat de la Universitat de Copenhaguen.

A Dinamarca, la rebel·lió és un delicte que pot ser penat amb cadena perpètua revisable



La Fiscalia recorda en la petició de reactivació a Dinamarca de l'ordre europea de detenció que ha remès aquest dilluns al Tribunal Suprem que els delictes de sedició i/o rebel·lió que se li imputen estan castigats en el Codi Penal danès amb penes de fins a cadena perpètua revisable. Així s'assenyala en una nota per la qual la Fiscalia ha informat de la seva petició al jutge que investiga la causa del procés sobiranista, Pablo Llarena, que s'expedeixi "a la major urgència" l'OED pels citats delictes en empara del que es disposa en la llei de reconeixement mutu de resolucions judicials en la Unió Europea.

Aquesta norma condiciona l'emissió d'aquesta ordre al fet que la mateixa sigui sol·licitada pel fiscal o l'acusació particular actuants en el procés -en aquest cas Vox, que divendres passat descartava fer-ho de moment-. Per la seva banda, la Fiscalia considera la reactivació de l'ordre contra Puigdemont quelcom "obligat, tenint en compte que es troba fugit de la justícia espanyola".

Així, actua conforme al que es disposa en l'article 40.1 d'aquesta llei, que assenyala que "quan es conegui el parador de la persona reclamada, l'autoritat judicial espanyola podrà comunicar directament a l'autoritat judicial competent d'execució l'ordre europea de detenció i entrega".

L'advocat de Puigdemont: «Pot passar de tot»



L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha reiterat aquest dilluns al matí que el viatge de l'expresident a Dinamarca és "arriscat" i no ha descartat cap escenari. "S'han valorat molts escenaris i tot és gairebé possible", ha valorat aquest matí, en declaracions a RAC1, en què tampoc ha descartat que la Fiscalia i el jutge "ja tinguin pactat que no es pugui cursar l'euroordre a temps". "Espanya no es pot arriscar a fer un altre ridícul", ha afegit l'advocat de Puigdemont. D'altra banda, ha qualificat d'"insòlit" que la Fiscalia emetés una nota de forma preventiva. "Sembla que el què volia era quedar bé amb l'opinió pública. La possibilitat és que hagin pactat que ells queden bé actuant amb duresa però que hagin pactat amb el jutge que no la tramiti o que no ho faci a temps", ha continuat.

Per Jaume Alonso Cuevillas, si avui no es cursa l'euroordre no vol dir que es pugui acabar fent des d'un altre lloc. "Ho pot fer en qualsevol moment", ha afegit. "El país que rep l'euroordre ha de mirar si hi ha doble incriminació i si el país que demana l'entrega, Espanya, ha complert les garanties processals exigibles mínimes. Això és el que Bèlgica va considerar que no s'havia complert", ha explicat.

En cas que finalment es cursi, per l'advocat es podria donar el cas que pogués demanar la delegació de vot de cara el debat d'investidura, previst per als propers dies. De totes maneres, ha assegurat que el viatge a Dinamarca no ha estat per forçar aquesta situació. "Hi ha anat perquè li han demanat. La conferència la va acceptar fa temps. Després ha coincidit per dates amb la investidura i això ha obert tot de possibilitats", ha aclarit.