Santi Vila considera que el 2018 hauria de ser l'«any de la rectificació»

L'exconseller Santi Vila considera que aquest 2018 hauria de ser «per a les dues parts l'any de la rectificació, no de la ratificació». En un article d'opinió a La Vanguardia, Vila demana una reflexió a banda i banda: «Els principals actors polítics espanyols han de rectificar i abandonar qualsevol temptació d'assimilació o recentralitzadora sobre Catalunya» i «per la seva part també el sobiranisme ha de ser autocrític i saber rectificar», escriu Vila.

L'exconseller, que va dimitir el dia abans de l'aprovació de la declaració de la república, exclama: «Mai més en democràcia tornar a anar directament ni seguir camins unilaterals per donar resposta a les aspiracions ciutadanes, per molt legítimes que siguin, desateses en el curt termini».

En aquest context, Vila aplaudeix que algunes de les declaracions de polítics catalans davant del Suprem ja ha anat en aquesta direcció. «I és bo i necessari que sigui així». «Milions de catalans estan dolguts per l'immobilisme i el menyspreu de Rajoy però també som molts els que estem exhausts de tanta ocurrència i de tants conills contínuament extrets del barret de copa del procés», insisteix Vila al seu article.

L'exconseller admet que aquesta via no estarà «exempta de dificultats»: per les «ferides i el patiment» a Catalunya però també per aquells actors a Barcelona i a Madrid que «es mantindran radicalment en contra de la rectificació, viscut des de la seva perspectiva com una renúncia o, encara pitjor, com un reconeixement de culpa».



Espanya ha de ser plural

Vila avisa en aquest context que un primer «indici de solució» passa per «reconciliar i recuperar el consens al voltant dels valors constitutius de la vida en comú», al marge de les discrepàncies, i afegeix també, en un missatge als actors estatals, que dels darrers mesos se n'ha d'extreure per «lliçó» que «no només de lleis viu l'Estat». «I que l'Espanya que tant diuen estimar només és tal si és rica, diversa i plural», rebla Vila en un article titulat Rectificar.

L'exconseller Santi Vila va incorporar-se fa unes setmanes a l'empresa privada però confia poder «seguint sent útil» en l'espai polític del PDeCAT.