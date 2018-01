Demòcrates i republicans arriben a un acord per reobrir l'administració

El Senat nord-americà tramitava anit, a l'hora de tancar aquesta edició, una proposta de llei per tal de posar fi al tancament de Govern que ha paralitzat part de l'Administració nord-americana des de dissabte de la setmana passada. L'acord d'ahir permetrà el funcionament normal de les institucions públiques fins al proper 8 de febrer.

El portaveu demòcrata al Senat, Chuck Schumer, va anunciar ahir que havien arribat a un acord de mínims amb el seu homòleg republicà, Mitch McConnell, que inclou la demanda demòcrata d'enfrontar-se a la qüestió dels anomenats somiadors, que són els 800.000 immigrants arribats a Estats Units de forma il·legal quan eren menors l'edat i que el president nord-americà Donald Trump pretén expulsar.

«Després de diversos contactes, ofertes i contraofertes, el líder republicà i jo hem aconseguit un acord. Votarem la reobertura del Govern per seguir negociant un acord global», va anunciar Schumer abans de la votació, segons recollia el portal americà The Hill.

Una vegada aprovada formalment al Senat, la proposta estava previst que passés a la Cambra de Representants, on finalment s'havia de donar l'aprovació definitiva a la proposta negociada per un grup de senadors immersos durant la setmana final en una maratoniana negociació.

El vicepresident nord-americà, Mike Pence, va expressar la seva satisfacció per l'acord aconseguit amb els demòcrates. «Estem encantats per la notícia que gràcies a la ferma postura adoptada pel president Trump i els republicans de la Cambra de Representants i del Senat, ha arribat a la seva fi el tancament del Govern a Washington DC», va afirmar Pence des d'Israel, on està de visita oficial.

El Govern federal d'Estats Units va tancar aquest divendres passat a mitjanit per primera vegada des de l'any 2013, després que la votació feta el mateix divendres per aprovar el projecte de finançament a curt termini fracassés al Senat a causa de la falta d'acord entre els demòcrates i els republicans.

Es tracta de la primera vegada que una Administració republicana amb majoria al Congrés, tant a la Cambra de Representants com al Senat, s'ha vist obligada a tancar per falta de pressupost federal.