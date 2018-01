Forn renuncia a l'acta de diputat per facilitar que el deixin en llibertat

Joaquim Forn ha renunciat a l'acta de diputat, tal i com han explicat fonts de JxCat a l'ACN. El conseller destituït i empresonat a Estremera des del 2 de novembre així ho ha decidit com a estratègia de defensa per sortir de la presó.

Així, Forn intenta afavorir una eventual sortida en llibertat condicional. Cal recordar que la Fiscalia del Tribunal Suprem ha presentat aquest mateix dimarts un escrit on s'oposa a les peticions d'excarceració per a Forn i per al número dos de JxCat, Jordi Sànchez, tancat a Soto del Real.

El fiscal opina que encara persisteix el risc de reiteració delictiva. Després de la seva renúncia, el número 18 de la llista de JxCat per Barcelona, Antoni Morral, entrarà a formar part del grup parlamentari.

La renúncia de Forn també s'explica per "motius personals", segons les fonts consultades. L'exprimer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona amb el govern municipal de Xavier Trias va demanar la seva llibertat divendres de la setmana passada després de renunciar a la via unilateral, durant la declaració davant del jutge del TS Pablo Llarena.

A més, el conseller d'Interior destituït amb l'article 155 va dir que renunciaria a l'escó si el Govern optava per la via unilateral. Forn era el número 7 de la llista de JxCat per Barcelona, i ja ha traslladat la seva decisió a la direcció del PDeCAT.

Des de JxCat asseguren que, al seu torn, Sànchez sí que manté la decisió de conservar l'acta de diputat, per ara.