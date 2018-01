L'AVE arriba mitja hora tard a Castelló el dia de la seva inauguració amb Rajoy a bord

El viatge inaugural de l'AVE Madrid-Castelló, en el qual viatjava una àmplia comitiva encapçalada pel president del Govern, Mariano Rajoy, va arribar a la capital de la Plana amb un retard d'una mitja hora respecte a l'horari inicialment programat a causa d'una incidència tècnica. La incidència es va registrar a l'altura de Sagunt, concretament en un canvi de via, segons van confirmar fonts d'Adif, que obrirà una investigació.

El tren, anomenat Juan Sebastián Elcano, va sortir de l'estació d'Atocha quan faltaven cinc minuts per a dos quarts de deu amb el president del Govern i el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, a bord. A tres quarts d'onze va fer una parada a València, on van pujar al comboi el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera d'Infraestructures, María José Salvador. Estava previst que el tren arribés a Castelló quan faltessin tres minuts per a un quart d'una, però finalment va entrar a l'estació quan faltaven tres minuts per a tres quarts, després d'estar aturat 25 minuts a Sagunt. Segons van explicar les fonts d'Adif, a Sagunt havia de fer-se el canvi d'agulles per passar d'una via a una altra i un dels motors que s'encarreguen de regular el canvi es va avariar per causes que es desconeixen i que s'investigaran. Els equips tècnics van solucionar l'avaria en dotze minuts, però hi havia trens de Rodalies també a l'espera de continuar la seva marxa, fet pel qual van tenir prioritat per evitar retards.

La nova connexió AVE, que avui es posa en servei comercial per a viatgers, permet reduir 37 minuts el temps de viatge entre Madrid i Castelló, que queda així en unes dues hores i mitja. L'enllaç València-Castelló inaugurat ahir forma part del Corredor Mediterrani i és un tram de 74 quilòmetres de longitud i d'ample mixt, és a dir, de «tres carrils». S'ha habilitat instal·lant un nou carril a la via convencional actual per permetre combinar així la circulació de trens convencionals i els d'AVE, que circulen per unes vies més estretes.

Castelló quedarà connectat a la xarxa AVE per aquesta infraestructura mentre es construeix una nova línia d'alta velocitat entre aquesta ciutat i València, l'inici de la qual està previst per d'aquí a uns dos anys.

A Castelló, Rajoy va assenyalar ahir que és «inexcusable i imprescindible» que el PSOE se sumi a un acord amb el PP per a un nou model de finançament, i va remarcar que es tracta no «només d'una qüestió numèrica sinó també de seny».

El president del govern va dir que té «tota la voluntat» de resoldre el nou finançament, però va indicar que el PP té 137 diputats al Congrés i que ja li agradaria poder presentar un nou model, però «cal fer un esforç al qual s'ha de sumar tothom». Rajoy va demanar a Ximo Puig que «faci tot el que estigui a les seves mans» i es va mostrat convençut que ho farà.

Per la seva banda, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va aprofitar la visita de Rajoy a Castelló per a assenyalar que seria «intel·ligent per al país i honest amb els ciutadans» impulsar un gran acord sobre infraestructures estratègiques desitjable a tot Espanya.

«Com a mínim, l'oferim i el reclamem per a la Comunitat Valenciana», va assenyalar Puig durant el seu discurs.