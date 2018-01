Madrid descarta una trobada per parlar d'una «il·legalitat»

El secretari d'Estat de Relacions amb les Corts, José Luis Ayllón, va assegurar ahir que el president del Parlament, Roger Torrent, el que hauria de fer, abans de posar-se a enviar cartes a Mariano Rajoy, és reconsiderar la proposta de Carles Puigdemont com a candidat a presidir la Generalitat.

En declaracions a Europa Press, Ayllón va recalcar que Puigdemont «senzillament, no pot ser candidat a la investidura». «És fora d'Espanya i ha demanat la delegació del seu vot, la qual cosa significa que no serà al debat d'investidura». El secretari d'Estat de Relacions amb les Corts va subratllar que «la possibilitat de ser investit estant en aquesta situació no cap en el Reglament del Parlament de Catalunya i ja ho han advertit en el seu informe els lletrats de la cambra, que han indicat que no pot haver-hi investidura telemàtica ni per delegació».

Segons va remarcar, els catalans «no poden seguir pendents de les cabrioles circenses del se-nyor Puigdemont, ni el benestar de Catalunya, dels que li segueixen el corrent». «Quant temps més estarem presenciant aquest espectacle de Puigdemonts pel món mentre els catalans segueixen sense govern?», es va preguntar.

També va respondre el sotssecretari general del PP, Pablo Casado. Va assegurar que Torrent ha començat «malament» en anunciar que Puigdemot és el candidat per presidir la Generalitat, ja que no pot ser investit un «pròfug» de la justícia i s'estaria cometent una «il·legalitat flagrant» que tindria «resposta». A més, va avisar que si Torrent viatja a Brussel·les per veure's amb el president destituït podria incórrer en una malversació de fons.

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va valorar que Torrent ha començat amb «mal peu» el seu mandat. «La persona en la qual alguns veien un nou to ha començat proposant una persona que està fugida i investigada per delictes molt greus», va declarar. «Li demanem que deixi de ser l'emissari, l'advocat o el representant de Junqueras i Puigdemont i que sigui el president dels 135 diputats», va manifestar. També va valorar el viatge a Dinamarca i va dir que el president destituït «només pot oferir xous mediàtics i no un projecte per a tots els catalans».

Catalunya en Comú també va lamentar que Torrent hagi proposat Puigdemont com a candidat. «Un president que no pot presidir, i un Govern que no pot governar», va detallar la portaveu de la formació, Elisenda Alamany. Tanmateix, va assenyalar que el partit «veu de bon ull» que Torrent allargués la mà per reunir-se amb Mariano Rajoy.

En una roda de premsa que va oferir ahir a Barcelona, Alamany va instar ERC i la CUP a no donar suport a un candidat de Junts per Catalunya, perquè suposaria «perpetuar la xacra de la corrupció a Catalunya».

Finalment, la diputada del PSC Eva Granados va explicar que els socialistes demanaran una reconsideració de la decisió de Torrent. A més, Granados va apuntar que el PSC no descarta demanar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional, en el cas que no se'ls tingui en compte la reconsideració. Així ho va exposar la dirigent socialista des dels faristols de la cambra parlamentària.

A més, Granados va considerar que és un «error» que Puigdemont es postuli a presidir el Govern després d'haver demanat la delegació del vot.