El papa Francesc demana perdó per sol·licitar «proves» contra el bisbe d'Osorno

El papa Francesc ha demanat perdó a les víctimes d'abusos per demanar-los «proves» contra el bisbe d'Osorno (Xile), Juan Barros, acusat d'encobrir abusos sexuals a menors per part del clergat a Xile, i va reconèixer que es va equivocar en usar aquest terme, que va canviar per «evidències». Així ho va indicar durant el vol de tornada a Roma després del seu viatge a Xile i Perú.

«Què senten els abusats? I amb això he de demanar disculpes, perquè la paraula 'prova' ha ferit molts abusats: 'Ah, jo he d'anar a buscar l'evidència d'això?'. No. I els demano perdó si els he ferit sense adornar-me'n», va subratllar, en referència a les declaracions que va fer dijous just abans de començar la missa en honor de la Mare de Déu del Carme, Mare i Reina de Xile, al Camp Lobito d'Iquique. Allà va titllar de «calúmnies» les acusacions contra el prelat d'encobrir abusos sexuals a menors per part del clergat a Xile. «No hi ha una sola prova en contra, tot és una calúmnia. Està clar?», va indicar.

No obstant això, en el vol, Francesc va precisar que la paraula «prova» li va jugar una «mala passada» ja que «va generar confusió» i va ferir la sensibilitat de les víctimes, ja que van entendre que el Papa els demanava proves que en la majoria d'ocasions no tenen. Per això, va canviar el terme per «evidències». «El cas de Barros es va estudiar, es va reestudiar, i no hi ha evidències. És el que vaig voler dir. No tinc evidències per condemnar. I aquí si jo condemnés sense evidències o sense certesa moral, cometria un delicte de mal jutge», va puntualitzar.