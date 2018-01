La policia va intentar destruir l'avís sobre els atemptats de l'agost

? La polèmica sobre si els Mossos van rebre un avís dels serveis secrets dels Estats Units que alertava sobre els atemptats a Barcelona i Cambrils ressorgeix mesos després. Segons El Periódico de Catalunya, els Mossos van intentar destruir una còpia de l'avís dels EUA sobre possibles atemptats, ja que en guardaven l'arxiu digital. La policia espanyola va interceptar la comunicació de la CIA quan aquesta estava a punt de ser destruïda amb altra documentació, en una incineradora de Sant Adrià del Besòs, el 26 d'octubre passat.

Després que el llavors conseller d'Interior, Joaquim Forn, ara destituït per l'article 155 i en presó preventiva per l'1-O, i el destituït major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, desacreditessin la informació i denunciessin una campanya per desacreditar el cos, el diari apunta que la policia catalana «certifica ara l'autenticitat del document, que va arribar per vies diplomàtiques i venia de la CIA». La nota parlava d'una «informació no corroborada de veracitat desconeguda» que indicava que un grup terrorista tenia plans d'atemptar a l'estiu contra «emplaçaments turístics molt concorreguts a Barcelona» i «específicament a la Rambla».