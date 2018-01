La prova per fer un autodiagnòstic del VIH ja és a les farmàcies

Els ciutadans ja poden adquirir a les farmàcies les proves per a l'autodiagnòstic de VIH després de l'aprovació del Reial decret que va eliminar la necessitat de prescripció per a la venda d'aquests productes, va informar ahir el ministeri de Sanitat. L'objectiu és augmentar el diagnòstic precoç del VIH per poder disminuir el nombre de persones no diagnosticades (el 18%) i amb diagnòstic tardà (el 46%). Per obtenir més informació sobre l'autotest i altres mesures de prevenció, el ministeri ha estrenat un servei multicanal d'informació i prevenció del VIH.