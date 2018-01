Puigdemont defensa que un referèndum a tot l'Estat espanyol «podria ser una solució»

L'expresident Carles Puigdemont va defensar ahir a la Universitat de Copenhaguen la via del diàleg per buscar una solució a un «problema polític, no penal». «Ningú ha proposat que voti tot Espanya, podria ser una solució o una proposta com a punt de partida», va assenyalar, per després retreure al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que no hagi volgut parlar amb ell. «En democràcia el dret a no discutir no existeix», va reblar en el marc del debat sobre Catalunya que es va celebrar amb normalitat després que el Tribunal Suprem denegués la petició de la Fiscalia per demanar a les autoritats daneses la detenció de Puigdemont (vegeu aquesta mateixa pàgina).

En resposta a les preguntes dels assistents, Puigdemont va negar que l'independentisme es vinculi amb el populisme i va carregar contra l'Estat espanyol per actuar amb «venjança». De la mateixa manera, va criticar la UE per la seva actitud en el cas català i va lamentar que Europa donés suport al Govern espanyol després de l'1-O i de la «violència demostrada».

El debat que la Universitat de Copenhaguen havia organitzat sobre Catalunya no va defraudar els assistents. La sala escollida va quedar petita i més de 500 persones van voler escoltar Puigdemont i els professors que l'interpel·laven.

A la seva intervenció inicial, el president cessat per l'Estat va començar criticant, precisament, l'aplicació de l'article 155 que va acabar amb la destitució del seu Govern. «Va ser un eufemisme d'un estat d'excepció», va dir. En aquest sentit, va recordar que els independentistes no esperaven una reacció com la que l'Estat espanyol va tenir a l'1-O i en les setmanes posteriors, però també va criticar com va actuar aleshores la Unió Europea.

En aquest sentit, va constatar que hi ha grans temes en què Europa, sota el seu criteri, està fallant, i un d'ells és Catalunya. «Ho hem vist amb Grècia, amb Ucraïna, amb els refugiats, i ara veiem el fracàs en la defensa dels drets humans a Catalunya», va dir, tot afegint que això causa «preocupació» entre els catalans per l'aval que pot suposar a les polítiques del president espanyol, Mariano Rajoy, en l'1-O i les setmanes de després. Tot i la crítica, va esperonar els dirigents europeus a rectificar. «El moviment democràtic de Catalunya no pot ser una crisi per a Europa, sinó una oportunitat per demostrar que la democràcia és mes important que altres coses», va sentenciar.

On no es va estalviar retrets Puigdemont és a l'hora de parlar de Rajoy, l'Estat i el Govern espanyol. «L'establishment espanyol nega el diàleg bilateral a Catalu-nya, i per això vam organitzar nosaltres l'1-O, perquè els ciutadans s'expressessin democràticament. Però vam cometre l'error de pensar que Madrid no aplicaria violència ni violaria drets fonamentals», va explicar. A més, va carregar durament contra l'Estat per la situació dels «presos polítics» Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.