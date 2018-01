Rajoy escull el català José Luís Ayllón com a substitut de Jorge Moragas al capdavant del gabinet de presidència

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ja ha decidit substitut per a Jorge Moragas com a cap de gabinet de presidència. En el Consell de Ministres de divendres vinent, proposarà el nomenament de José Luís Ayllón Manso que, des del 2011, és secretari d'Estat de relacions amb les Corts. Novament, Rajoy situa un català com a la seva mà dreta. Barcelonès de 47 anys, Ayllón és llicenciat en Dret i ha treballat al sector financer. Va ser president de Noves Generacions del PP a Catalunya i secretari nacional de comunicació del PP. També va formar part del gabinet del president del govern espanyol l'any 2001 -durant la presidència de José Maria Aznar- i ha estat diputat pel PP en diverses legislatures. El relleu es produeix després que Moragas anunciés que abandonava el càrrec just l'endemà de les eleccions del 21-D en què el PP va obtenir el pitjor resultats de la seva història a Catalunya. Diplomàtic de professió, ocuparà a partir d'ara el càrrec d'ambaixador de l'Estat davant l'ONU a Nova York.

La proposta del president espanyol de situar José Luis Ayllón al capdavant del gabinet de presidència s'haurà de confirmar divendres al Consell de Ministres. Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona, el nou cap de gabinet de Rajoy també ha treballat a 'La Caixa' i 'Arthur Andersen' i, dins la seva trajectòria política, destaca que va ser president de Noves Generacions del PP de Catalunya i secretari nacional de comunicació del partit.

A més, ja va treballar dins el gabinet de presidència el 2001 sota el govern de José Maria Aznar, ha estat diputat en diverses legislatures i, des del 2011 amb l'arribada de Rajoy al poder, ha estat secretari d'Estat amb les Corts.

Ayllón ha confirmat que el president del govern espanyol li ha fet la proposta tot just aquest dimarts i que encara no han aprofundit en quines seran les seves funcions. Ha remarcat que, al capdavant de la secretaria d'Estat de relacions amb les Corts, ha hagut de coordinar l'actuació de les diferents àrees del govern i també la relació amb els grups polítics de Congrés i Senat. "Ara es tracta de fer la mateixa feina però de manera diferent, espero estar a l'alçada i seguir treballant pel meu país", ha manifestat.

També ha confirmat que plegarà com a secretari d'Estat perquè els dos càrrecs no són compatibles i que "en unes setmanes" es buscarà el seu relleu. Ayllón ha defensat la gestió de Moragas al capdavant del gabinet, ha destacat que té un "caràcter dialogant", una qualitat que creu que ell, per la seva trajectòria professional, també encaixa dins del seu perfil.



Home proper a la vicepresidenta



Ayllón és un home proper a la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha estat l'encarregada de gestionar –principalment- la crisi política a Catalunya. Per això, el nomenament d'Ayllón fa preveure que hi haurà pocs canvis en l'estratègia a Catalunya. De fet, ell mateix reconeix que des del 2011 ha treballat per "aconseguir que els catalans no hagin de patir la desmesura dels polítics que han fet les coses malament". "A Catalunya la qüestió no és el diàleg sinó fer possible que, parlant amb la societat, puguem aconseguir entre tots que la vida sigui el més fàcil possible", ha valorat poc després de conèixer-se el seu nomenament.



La sortida de Moragues

Moragues ha estat tot aquest temps la mà dreta de Rajoy al llarg de la seva presidència. Se'l considera un dels dissenyadors de l'estratègia del president espanyol a Catalunya, que ha culminat amb l'aplicació de l'article 155, la destitució del Govern de Puigdemont i la convocatòria de les eleccions del 21-D.

Quan va anunciar la seva sortida, el govern espanyol va assegurar que ja estava decidida des d'aquestes eleccions. El propi Moragas va comunicar la seva marxa als EUA a membres del seu entorn amb un missatge on assegurava que feia un any que es va decidir a deixar la primera línia de la política i on apuntava a motius "personals i familiars".

L'anunci, però, es va fer just l'endemà dels comicis en què el PP va treure el resultat més dolent de la seva història, amb només 4 diputats dels 135 que té la cambra catalana.