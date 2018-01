Centenars de persones es concentren contra la «repressió» davant les delegacions del govern

Centenars de persones han acudit aquest dimecres al vespre a la crida del CDR Catalunya per fer concentracions de rebuig contra el que consideren "repressió" de l'Estat davant les delegacions del govern espanyol a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. En la convocatòria, difosa a través de les xarxes socials, el Comitè de Defensa de la República (CDR) recordava que avui fa 100 dies que el líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, són a la presó. "Escorcolls, tancament de la delegació, citacions a activistes... no ho permetrem", assegurava el CDR en referència a l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de l'ANC, Òmnium i el CTTI d'aquest mateix dimecres i al fet que el govern espanyol hagi impedit, també avui, que el president del Parlament, Roger Torrent, es reunís a la delegació de la Generalitat a Brussel·les amb Carles Puigdemont i els diputats residents a la capital belga.

A Barcelona, més de mig miler de persones s'han concentrat al costat de la Delegació del govern espanyol a Catalunya, omplint la cantonada dels carrers Mallorca i Roger de Llúria i aconseguint tallar les dues vies en aquest tram. Poc abans de les 20.00 h, els primers concentrats han pres el carrer i els cossos policials –Mossos i Policia Nacional espanyola- han acordonat la zona col·locant tanques que evitaven que els manifestants accedissin a la mateixa porta de l'edifici on té el despatx el delegat, Enric Millo.

En un ambient festiu i reivindicatiu s'han vist pancartes de suport als "presos polítics", en favor de la democràcia i la llibertat i contra el govern espanyol. Entre els crits més repetits hi ha hagut proclames contra "les forces d'ocupació", demanant a Millo la "dimissió per feixista i per cabró" i cridant "fora la justícia espanyola". "Som república", "dimarts, tothom al Parlament", "els carrers seran sempre nostres" i "1 d'octubre, ni oblit ni perdó", han estat altres dels càntics més escoltats a la concentració.

A Girona, també



Més de 300 persones s'han concentrat a Girona davant la subdelegació del govern espanyol, responent a la crida del CDR nord-oriental i la plataforma Girona Vota (que aplega partits i entitats sobiranistes). Durant la protesta s'ha llegit un manifest defensant la implementació de República catalana i assegurant que no es farà "cap pas enrere". "Som República", "l'1 d'Octubre l'inici de tot" o "llibertat presos polítics" han estat algunes de les proclames que han cridat.

A Tarragona, unes 200 persones



A Tarragona, més de 200 persones s'han concentrat davant la subdelegació del govern espanyol, a la plaça Imperial Tarraco. Les persones concentrades s'han aplegat a les vuit del vespre davant l'edifici del govern espanyol a la ciutat amb llaços, bufandes grogues i pancartes.

Durant la concentració, en què no hi ha hagut parlaments, s'han cridat consignes a favor de la llibertat dels "presos polítics", contra "el feixisme" i contra les actuacions policials de l'1-O. L'acte ha finalitzat amb el cant dels Segadors i amb crits d'independència. Els Mossos d'Esquadra, que han estat custodiant l'exterior de l'edifici, han identificat una de les persones participants i no es descarta que s'aixequi acta per una concentració no comunicada.

I a Lleida, unes 400



Unes 400 persones s'han concentrat a les vuit del vespre d'aquest dimecres davant la subdelegació del govern espanyol a Lleida, a la plaça de la Pau. Els Mossos d'Esquadra han enviat quatre patrulles a la zona, que s'han col·locat entre els concentrats i l'edifici, al costat dels efectius de la policia nacional.

Els manifestants, convocats pels CDR, han desplegat pancartes a favor de la República i la llibertat i han cridat consignes com 'A la merda el 155', 'Llibertat presos polítics' o 'Us volem a casa'. També han cantat a favor de 'Puigdemont president', 'visca Catalunya lliure', 'Els nostres mestres, no es toquen' i, fins i tot, 'Rajoy a la presó'. Els càntics han acabat amb 'Aquest edifici, serà una biblioteca', en referència a la seu del govern espanyol a Lleida, i 'Fora, fora, fora, la justícia espanyola'. La majoria dels concentrats duien llaços i bufandes grogues.