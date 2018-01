Condemnen de 40 a 175 anys de presó el metge de les gimnastes dels EUA per abusos sexuals

L'exmetge nord-americà Lawrence 'Larry' Nassar ha estat condemnat aquest dimecres a una pena de 40 a 175 anys de presó per abusos sexuals contra desenes de gimnastes al llarg d'almenys tres dècades.

"Acabo de signar la seva sentència de mort. Vostè no té el dret de tornar a caminar fora d'una presó", li va dir la jutgessa Rosemarie Aquilina. En la visió de la jutge, "vostè encara no entén que és un perill". Aquilina va dir estar convençuda del poder de rehabilitació, "però no veig que això sigui possible amb vostè".

En llegir la sentència, la jutgessa Aquilina va afegir també que "en el cas que algun dia vostè torni a estar en llibertat -cosa del que dubto molt-, haurà de registrar-se com a agressor sexual".

Poc abans, Nassar havia demanat disculpes per "el dolor, trauma i destrucció emocional" de les seves víctimes.

"No hi ha paraules per descriure la profunditat i l'amplitud de quant lamento el que ha passat", va expressar l'exmetge, qui va tractar de dirigir-se a algunes de les atletes denunciants a la sala però va rebre una crida d'atenció de la jutgessa.

Nassar, de 54 anys, va estar durant gairebé tres dècades vinculat a l'equip de la Federació Nord-americana de Gimnàstica, on va atendre com a metge a les principals estrelles de l'equip, incloses diverses campiones mundials i multimedallistas olímpiques.

Talents de la talla de Simone Biles, Aly Raisman, Alexis Moore, McKayla Maroney i Gaby Douglas, entre d'altres, van denunciar els abusos sexuals que van patir durant anys per part de Nassar.

El desembre de l'any passat, Nassar ja havia estat condemnat a 60 anys de presó per possessió de pornografia infantil.

L'escàndol arran de la presó i les denúncies contra Nassar van motivar la renúncia el dilluns de diversos directius de la pròpia Federació Nord-americana de Gimnàstica i li va costar el càrrec al seu president Steve Penny al novembre.

La renúncia de diversos funcionaris es va tornar inevitable després que la estel·lar Raisman es va preguntar com va ser possible que Nassar pogués abusar d'atletes durant dècades sense que la Federació fes res per evitar-ho.