Una dona, molt greu, després de ser agredida amb una olla per la seva parella

La dona agredida amb una olla al municipi malagueny d'Estepona, presumptament per la seva parella, que va ser detinguda, va ser intervinguda a l'hospital i va ingressar a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital Regional de la capital.

Així, segons van assenyalar fonts sanitàries a Europa Press, s'està pendent de la seva evolució en les pròximes hores, després de ser intervinguda d'urgència en patir una fractura cranial amb hemorràgia cerebral, i el seu estat anit era molt greu.

Pels fets, la Policia Nacional va detenir l'home, per la qual cosa s'estudia la seva presumpta responsabilitat en un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Així mateix, van precisar que no hi ha denúncies prèvies per violència de gènere.

La dona va ser ingressada en el primer moment a l'Hospital Costa del Sol, al municipi malagueny de Marbella, i després va haver de ser traslladada a l'Hospital Regional de Màlaga, on va ser intervinguda i anit, a l'hora de tancar aquesta edició, continuava en estat molt greu a la UCI.