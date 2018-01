Les eleccions presidencials de Veneçuela s'avançaran a l'abril

L'Assemblea Nacional Constituent de Veneçuela va acordar que se celebrin eleccions presidencials abans del 30 d'abril, a l'espera que el Consell Nacional Electoral (CNE) fixi la data concreta d'una convocatòria que ja es dóna per feta en el chavisme. La convocatòria de noves presidencials ha estat una de les constants reivindicacions de l'oposició per resoldre la crisi política i social en què es troba immers el país des de fa anys, i el president, Nicolás Maduro, va prometre que hi hauria eleccions el 2018. «Com mana la nostra Constitució», va arribar a dir.

El voluble calendari preveia que aquesta votació tingués lloc el desembre, però finalment el chavisme ha recorregut al seu òrgan legislatiu afí per avançar de sorpresa la cita i fer-la imminent. «La Constituent acorda convocar per al primer quadrimestre del 2018 el procés d'eleccions presidencials», va anunciar el diputat Diosdado Cabello, número dos del governant Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV), en llegir el decret. Cabello va vincular l'avançament electoral amb les darreres sancions de la UE.