Francisco Camps nega el finançament il·legal del PP valencià

L'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha negat aquest dimecres que el PP valencià hagi finançat de manera irregular les campanyes electorals municipals i autonòmiques del 2007 i les generals del 2008, a judici a l'Audiència Nacional en el marc del cas Gürtel. Camps ha fet aquestes declaracions als mitjans en ser preguntat per la declaració judicial d'aquest mateix dimecres de l'exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa, en què ha admès a preguntes del fiscal aquest finançament il€legal i ha responsabilitzat l'expresident valencià de les principals decisions durant aquelles campanyes. L'excap del Consell ha remarcat que "és impossible que ningú pugui dir res mai de mi perquè mai he donat cap ordre per a una actitud irregular ni il€legal en cap àmbit, ni a l'administració autonòmica ni al PP valencià ".