La frontera, controlada perquè Puigdemont no arribi al Parlament

La Policia Nacional no s'ha reforçat amb més agents però sí s'han incrementat els conrols fronterers. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ahir desvelava que s'ha dissenyat de la mà d'experts de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un ampli dispositiu policial per evitar que Carles Puigdemont pugui entrar per sorpresa a Catalunya i arribar al Parlament per ser investit. La frontera és un dels punts d'obligada vigilància per evitar que no hi arribi, segons Zoido, «ni en el maleter d'un cotxe».

La presència i els controls policials a la frontera són diaris per diversos motius. Les fonts oficials han informat que es mantenen com sempre i no s'ha reforçat la plantilla que els porta a terme.



Tot i això, fons policials consultades per Diari de Girona han constatat que hi hauria la voluntat de mostrar públicament que es controla la possible entrada per aquest punt de Carles Puigdemont i per aquest motiu des de fa unes setmanes són més constants.

Les declaracions del ministeri de l'Interior d'ahir confirmarien que hi ha un dispositiu especial per vigilar la possible entrada de Carles Puigdemont i la frontera gironina és un dels punts per on ho podria fer.

El titular d'Interior afirmava que estan esmerçant tots els esforços perquè «això no pugui passar»i que estan preveient totes les opcions per tal de detenir-lo si posa un peu en territori estatal. «Nosaltres procurarem que no pugui entrar ni en el maleter d'un cotxe», va manifestar en una entrevista a Antena3.

Zoido va reconèixer que és complex controlar totes les possibles entrades perquè «la frontera a cobrir és molt extensa». Tanmateix, va dir que també estan estudiant com evitar que Puigdemont pugui arribar «en helicòpter, ultralleuger o vaixell». També va apuntar que, al marge de les grans vies de comunicació que «són més fàcils de controlar», estan posant la vista en els camins rurals. «Estem molt preocupats perquè una persona amb aquesta conducta no se sap què pot fer».

El ministre de l'Interior va dir que la justícia «també recaurà sobre Carles Puigdemont» i ha explicat que treballen en un ampli dispositiu, elaborat per «experts», per preveure tots els possibles escenaris d'una entrada per sorpresa del president destituït a territori estatal, on l'ordre de detenció contra Puigdemont continua vigent.