Judici de Gürtel | Ricardo Costa: «El PP es finançava amb diner negre»

Ricardo Costa tira de la manta. L'exdirigent del PP de la Comunitat Valenciana ha reconegut que "el PP es finançava amb diner negre i amb Empresaris. No vaig fer res per impedir-ho". A més, ha senyalat directament l'excap del Consell Francisco Camps en afirmar que era el qui "prenia les decisions".

Després d'una primera setmana d'infart en el Judici per al Finançament il·legal del PP a la Comunitat Valenciana que dilluns de la setmana passada arrencava a l'Audiència Nacional, la vista oral s'ha reprès avui amb les declaracions dels exdirigents populars Vicente Rambla, Ricardo Costa i David Serra com a plat fort.

Després dels exdiputats estan previstos els interrogatoris a Cándido Herrero i Ramón Blanco Balín, tots dos vinculats a la xarxa Gürtel, el primer com a treballador de l'entramat i el segon com a assessor extern, segons el, i com alguna cosa més, en la versió de Anticorrupció. La fiscal Myriam Segura reclama per a ells 19 anys i sis mesos i 17 anys i sis mesos de presó respectivament.

El testimoni Camps

Amb els Testimonis de les exgerents de la formació conservadora Cristina Ibáñez i Yolanda García conclourà el torn dels Acusats i començarà el dels testimonis, entre els quals està citada, entre altres, l'excap del Consell Francisco Camps.

Els tres membres de la trama corrupta que ja han declarat Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez, «El Bigotes», l'home de Gürtel a València), han senyalat l'expresident com la persona que va idear la manera en què el partit abonava les despeses dels treballs que van realitzar en les campanes electorals de 2007 i 2008: amb diner negre i instant empresaris amb contractes amb l'administració que fessin els donatius saldant així el deute de prop d'un milió d'euros que la xarxa tenia amb el PP. Uns fets que no li implicaran cap conseqüència penal a Camps ja que han prescrit.

Els nou empresaris acusats per la Fiscalia d'aquests pagaments il·legals, entre els quals s'encuenta els alacantins Enrique Ortiz i els germans Rafael i Tomàs Martínez Berna, de Formigons Martínez, van admetre els fets molt abans de l'inici de la vista oral a canvi de commutar sobre penes de presó (els demanaven entre quatre i sis anys) per multes que sumant tots nou ronden els dos milions d'euros.

Amb aquestes confessions i les declaracions de Correa, Crespo i Álvarez, amb expectació s'esperen les testificals de Costa, Rambla i Serra, de la implicació en aquests fets no ha generat cap mena de dubte entre els membres de la trama corrupta.