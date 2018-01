La justícia brasilera reafirma la condemna contra Lula i complica el seu futur polític

Com a mínim dos dels tres jutges d'un tribunal d'apel·lacions del Brasil s'han posicionat aquest dimecres a favor de mantenir la condemna per corrupció contra l'expresident Luiz Inácio Lula da Silva, fet que indirectament suposa un cop per a les aspiracions de l'antic mandatari de tornar al Palau de Planalto.

Els tres magistrats que conformen el Tribunal Federal de la Quarta Regió del Brasil, amb seu a la ciutat de Porto Alegre, havien de pronunciar-se sobre la condemna dictada el 13 de juliol de 2017 per el jutge federal Sergio Moro, a les mans de qui recau la macrocausa de Petrobras, on s'investiga una xarxa de cobrament de suborns a canvi de sucosos contractes de la petroliera estatal.

Els magistrats Pedro Gebran i Leandro Paulsen, els primers a prendre la paraula per exposar les seves conclusions, s'han mostrat a favor de mantenir les acusacions contra Lula i, fins i tot el primer d'ells, ha advocat per ampliar la pena de presó fins als dotze anys i un mes -respecte dels nou anys i mig dictats per Moro-.

Moro va condemnar Lula per blanqueig de capitals i corrupció passiva en considerar provat que el líder esquerrà va rebre un tríplex de luxe a Sao Paulo com a pagament de la constructora brasilera OAS als seus favors polítics. Lula sempre ha negat que fos un suborn, esgrimint que va ser una inversió familiar.

De fet, l'expresident ha dit a Twitter que està "extremadament tranquil", ja que manté que no ha comès "cap delicte". Per Lula, "l'únic que pot passar és que diguin que (el jutge Sergio) Moro es va equivocar" en la seva decisió.

Segons la seva opinió, "s'han explicat moltes mentides" sobre el Partit dels Treballadors (PT) i sobre l'expresidenta Dilma Rousseff. "Van decidir criticar perquè el PT estava fent massa", ha postil·lat, en al·lusió a una classe política que estaria ara "rifant" les principals empreses del país sud-americà.

Conseqüències polítiques



Una condemna ferma impediria a Lula registrar-se com a candidat per les eleccions presidencials que el Brasil celebrarà el proper 7 d'octubre, carrera en què parteix com a favorit, segons tots els sondejos sobre intenció de vot, tot i que té pendents altres quatre causes per corrupció i abús de poder.

La unanimitat dels magistrats complica, a més, una hipotètica dilatació del procés, ja que Lula podria agafar-se a una hipotètica posició judicial discrepant per presentar un nou recurs. En aquest cas, podria haver guanyat temps de cara a la seva inscripció com a candidat del Partit dels Treballadors (PT), que ara sembla abocat a buscar un substitut.