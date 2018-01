Llarena ha de decidir si recorre al Sepblac per les finances de l'ANC i Òmnium

L'instructor de la causa contra el procés sobiranista al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, té damunt de la taula una petició de Vox -personat com a acusació popular en aquest procediment-, perquè requereixi al Servei de Prevenció del Blanqueig de Capitals (Sepblac) tota la informació recaptada amb relació a l'origen dels fons utilitzats per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural per cobrir fiances judicials i altres destinacions relacionades amb el procés independentista.

Aquesta informació seria conseqüència de la denúncia que aquest partit polític va interposar el mes de novembre passat directament al Sepblac, han assenyalat a Europa Press fonts jurídiques. Vox va acudir al servei dependent del ministeri d'Economia arran del pagament de les fiances que van permetre la llibertat de l'expresidenta del Parlament -per 150.000 euros- i de quatre dels membres de la mesa -100.000 euros cadascun- el novembre passat, i de sis exconsellers del Govern de Carles Puigdemont -un total de 600.000 euros- menys d'un mes després.

Segons Vox, de la disponibilitat d'aquests fons a la caixa de resistència gestionada per ANC i Òmnium es desprèn que ambdues són «organitzacions delictives dins de l'estructura colpista secessionista, orquestrada des del Govern de la Generalitat, presidit per Carles Puigdemont i per la mesa del Parlament autonòmic presidit per Carme Forcadell», amb la mateixa finalitat delictiva de rebel·lió, sedició, malversació, desobediència, prevaricació i altres delictes que aquesta part considera comeses.