El PDeCat demana que l'Estat compensi Barcelona per perjudicar-ne la imatge

El grup municipal del PDeCAT de Barcelona proposarà en el ple d'aquest divendres instar el govern municipal a estudiar mesures jurídiques perquè l'Estat rescabali l'Ajuntament pel perjudici en la imatge de la ciutat que considera que va provocar l'actuació policial de l'1 d'octubre.

Demanarà també que constati el «malbaratament de recursos públics» que va implicar l'operació Copèrnic, desplegada entre setembre i desembre per reprimir l'exercici del dret a vot, segons el portaveu del grup, Jaume Ciurana, que va recordar que va costar 87 milions d'euros.

A més, preguntarà en el ple per les alternatives en les quals treballa el govern de Colau per organitzar la multiconsulta; demanarà que no s'incrementi la taxa de conservació dels cementiris de la ciutat, i preveu presentar una declaració institucional contra el racisme, la xenofòbia i l'homofòbia, pel Dia Internacional de Commemoració de les Víctimes de l'Holocaust.

El líder municipal del PP, Alberto Fernández, va replicar que a qui hauria d'exigir-se la responsabilitat és als partits independentistes, als quals va demanar sensatesa i abandonar el seu projecte: «La millor forma de projectar la imatge de Barcelona és deixar enrere el procés independentista».

Fernández va avançar que el seu grup portarà al ple una proposta per fer un informe sobre reclamacions a l'Ajuntament derivades de moratòries i de llicències d'activitats; i mesures per garantir la seguretat al metro.