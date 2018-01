Porten 100 roses als pares de Jordi Cuixart coincidint amb els 100 dies a la presó

Desenes de familiars i amics de Jordi Cuixart s'han apropat aquest dimecres a la casa familiar del líder sobiranista a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), per entregar 100 roses grogues als seus pares i traslladar-los el seu "escalf i solidaritat". Es tracta d'una iniciativa impulsada pels amics i familiars de Cuixart que es duu a terme quan es compleixen 100 dies del seu empresonament a Soto del Real. La primera persona que ha pres part en aquesta acció ha estat ha estat Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural, que ha explicat que l'objectiu és donar suport a la família i "convertir una vergonya democràtica en un gest de generositat i tendresa". Així mateix ha assenyalat que el dirigent independentista segueix "fort i amb ganes de sortir però alhora amb la voluntat de denunciar la vulneració de drets fonamentals que està patint ell, la resta d'empresonats polítics i per extensió molts catalans i catalanes".

L'acció, ideada per la colla de tota la vida de Jordi Cuixart, ha arrencat a les nou del matí a la casa d'uns amics de la família molt a la vora del domicili dels Cuixart. Allà, un matrimoni que coneix al president d'Òmnium Cultural de tota la vida, ha guardat en un gerro de grans dimensions el centenar de flors grogues que al llarg de tot el dia diverses persones han anat portant als seus pares com a mostra de suport.

"Coincidint amb els 100 dies que és una data prou assenyalada, volíem fer alguna cosa senzilla i que més senzill que portar roses als seus pares", ha explicat Joan Marc Flores, amic de la infància de Cuixart que ha detallat que cada flor va acompanyada "d'una targeta amb un missatge escrit a mà lligat al Jordi, ja siguin paraules d'un poema, mots que ell acostuma a fer servir en les seves cartes, o noms de persones". Alguns d'aquests eren cultura, lluites compartides o Muriel. "Per ell la Muriel ho era tot", ha explicat Flores amb un somriure.

La primera persona que ha participat en aquesta iniciativa ha estat Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural que ha afirmat que després de 100 dies de l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, la voluntat és "convertir una vergonya democràtica en un gest de generositat i tendresa". Alhora ha recordat que Catalunya hi ha "moltíssimes persones que s'estimen el Jordi" i ha apuntat que aquesta és una forma de portar fins el poble de Cuixart, el "caliu i la solidaritat" de la ciutadania.

"Ens mantenim ferms i denunciem la injustícia que suposa que un home de pau com en Jordi estigui empresonat", ha afegit Mauri que ha advertit que tot i que la presó "intenta aïllar les persones i condemna les seves famílies, cap dels presos polítics quedarà aïllat de la societat".



Un Cuixart fort i amb ganes de lluitar



Pel que fa a l'estat en què es troba Cuixart, el vicepresident d´Òmnium ha apuntat que està molt "fort" i que tot i que té ganes de sortir, també vol denunciar "la vulneració de drets fonamentals que està patint ell, la resta d'empresonats polítics i per extensió molts catalans i catalanes".

En aquesta línia, l'amic de la infància a Cuixart, Joan Marc Flores, ha definit el dirigent independentista com "un home d'una altra galàxia" i ha assegurat que estan sorpresos de "com està portant la situació".

Flores ha dit que Cuixart "porta tota la vida preparant-se per això" i ha insistit que la seva família i amics faran tot el que calgui per tornar-lo a tenir a casa ben aviat.

També ha explicat que "a Soto del Real els bolígrafs no li duren ni cinc dies al Jordi". Ha dit que escriu moltíssimes cartes i que respon totes les que pot. "Llegeix una mitjana de 60 al dia i perquè li filtren", ha comentat l'amic de Cuixart que ha dit que els fa molta il·lusió poder rebre les seves paraules. Amb tot, ha assegurat que el millor és poder-hi parlar per telèfon: "Avui per exemple ens hem reunit tota la colla d'amics a casa els seus pares perquè estava previst que truqués al migdia", ha relatat.



Alegria i llàgrimes



Tot plegat s'ha fet sense que els pares de Cuixart en sabessin res, de forma que quan pocs minuts després de les nou del matí han picat al timbre s'han quedat perplexos: "No ens ho esperàvem, quina sorpresa tan gran", ha expressat la seva mare mentre abraçava Marcel Mauri.

El matrimoni ha assegurat que era molt conscient que avui es complien 100 dies de l'empresonament del seu fill i amb llàgrimes als ulls ha agraït als ciutadans, amics i familiars que s'han anat apropant al llarg de tota la jornada per donar-los "ànims i ganes de seguir lluitant".

L'exvicepresidenta del Parlament, Carme Forcadell, el periodista Vicent Partal o el diputat Rubén Wagensberg ha estat algunes de les personalitats que també s'han sumat a aquesta iniciativa on les bufandes, els llaços i els barrets de color groc no hi han faltat.