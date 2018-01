Puigdemont diu que «hi ha moltes possibilitats» d'estar presencialment en el ple

El candidat a la investidura, Carles Puigdemont (JxCat), ha traslladat aquest dimecres al president del Parlament, Roger Torrent, que "hi ha moltes possibilitats" que pugui estar físicament en el ple d'investidura que ha de celebrar-se abans del 31 de gener.

Així ho ha explicat Puigdemont en declaracions als mitjans després de la reunió que ha mantingut amb Torrent a Brussel·les, i ha subratllat que treballarà "fins a l'últim moment" per participar presencialment en el ple d'investidura.

"La investidura ideal és la investidura presencial i la que volem tots que hi hagi i per les quals hauria d'haver-hi les condicions perquè es produís", però també hi ha altres camins i ara com ara no es pot descartar cap, ha subratllat.