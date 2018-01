Puigdemont sobre la investidura: «Hi ha moltes possibilitats, la ideal és la presencial»

El candidat a la investidura, Carles Puigdemont (JxCat), s'ha reunit aquest dimecres amb el president del Parlament, Roger Torrent, i no ha descartat cap opció: "Hi ha moltes possibilitats. La investidura ideal és la investidura presencial".

Així ho ha explicat Puigdemont en declaracions als mitjans després de la reunió que ha mantingut amb Torrent a Brussel·les, i ha subratllat que treballarà "fins a l'últim moment" per participar presencialment en el ple d'investidura.

"La investidura ideal és la investidura presencial i la que volem tots que hi hagi i per les quals hauria d'haver-hi les condicions perquè es produís", però també hi ha altres camins i ara com ara no es pot descartar cap, ha subratllat.

I ha demanat "que ningú descarti que es pugui celebrar en les condicions òptimes" perquè tots els diputats puguin estar tots presents en el ple.

El mandat del 21-D



Puigdemont ha apuntat que el mandat de les eleccions del 21 de desembre és que ell sigui el president, i ha assenyalat que Torrent comparteix aquest objectiu i que li ha traslladat que treballarà per materialitzat: "Gràcies per la predisposició".

"Ens hem conjurat per continuar sent fidels al que la majoria de catalans ha votat i això és el que hauríem de respectar tots", també l'Estat, ha apuntat.

Puigdemont treballarà perquè la investidura sigui "exactament com volen els ciutadans que sigui, respectant el mandat clar del 21-D".

Per això, ha demanat "que es retirin tots els elements que impedeixen la normal celebració del ple, i cal intentar fins a l'últim moment que això sigui possible".

A més, ha dit que l'Estat "haurà d'explicar per què no permet una investidura presencial si finalment no pot produir-se".

Separació de poders



Després d'assenyalar-li un periodista que la separació de poders no permet que el Govern central s'immiscueixi en qüestions judicials ni faciliti una investidura a distància, Puigdemont ha respost: "La vicepresidenta (Soraya Sáenz de Santamaría) ja va deixar clar que qui havia decapitat el moviment independentista era Rajoy".

"La meva prioritat és que el resultat del 21-D ho respectem tots, també el Govern espanyol, que no ho està fent com hem vist que ha fet avui" impedint que la seva reunió amb Torrent es fes en la delegació del Govern a Brussel·les, ha afegit.

Puigdemont ha assenyalat que no acceptarà "el xantatge que està conduint a la situació d'espantall que s'ha vist avui", i ha demanat 'seny', rigor i normalitat democràtica a l'Estat.

"Si l'Estat espanyol entengués que el millor per a tots és que aquest debat se celebri amb normalitat, haurem fet un salt de gegant", ha apuntat.

Controls policials



En preguntar-se-li pels controls policials per evitar que torni a Espanya sense ser detectat, Puigdemont ha ironitzat amb que aquest tipus d'actuacions haurien d'emprar-se en casos com els de corrupció.

"Tant de bo haguessin posat tanta obstinació a controlar les fronteres quan els seus amics es beneficiaven de fugides de capitals completament inconstitucionals", ha assenyalat.