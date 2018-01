Rajoy no aconsegueix col·locar Pérez de los Cobos a Estrasburg

L'assemblea parlamentària del Consell d'Europa va escollir ahir per majoria absoluta la doctora en Dret i Filosofia María Elósegui Ichaso per ocupar els pròxims nou anys la plaça de jutge que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) té reservada a l'Estat espanyol.

La donostiarra, que es va imposar amb 114 vots als candidats José Martín y Pérez de Nanclares (76) i Francisco Pérez de los Cobos (37), es convertirà en la primera dona d'ocupar el càrrec per Espanya. Amb el resultat de la votació d'ahir es constata que la majoria dels parlamentaris no van fer cas de la recomanació de la comissió per a l'elecció dels jutges del TEDH, que havia valorat després d'entrevistar-se amb els tres candidats al gener que el millor era Pérez de Nanclares, director de l'Assessoria Jurídica Internacional del ministeri espa-nyol d'Afers Exteriors i Cooperació.

D'altra banda, també es constata que l'expresident del Tribunal Constitucional Pérez de los Cobos és qui va obtenir menys suports parlamentaris.

La nova jutgessa haurà de prendre possessió del càrrec en els pròxims tres mesos i substituirà el jutge Luis López Guerra, el mandat del qual expira a final d'aquest mes.

Elósegui té 60 anys i ha estat professora de Filosofia del Dret des del 2010. Ha viscut i s'ha format durant més de cinc anys en diversos estats membres del Consell d'Europa, la qual cosa, recull la seva candidatura, «li confereix una certa familiaritat amb diferents cultures jurídiques com la francòfona, l'anglòfona o la germànica».

L'escollida també ha participat en les conferències de les Nacions Unides sobre el principi de l'equitat de gènere. En relació amb això, ha actuat com a consultora per a diferents governs mitjançant la redacció de projectes de llei sobre igualtat de gènere, dret de família, cooperació al desenvolupament i també en la iniciativa del Parlament Europeu sobre les conseqüències de la globalització per a dones immigrants procedents de països mediterranis.

D'acord amb el Conveni Europeu de Drets Humans, els jutges han de tenir un «alt caràcter moral» i posseir les qualificacions requerides per al nomenament en l'alt càrrec judicial. Tot i que els jutges són escollits amb relació a un estat, segueixen els casos com a individuals i no representen en cap cas l'Estat. «Són totalment independents i no poden involucrar-se en cap activitat que pugui ser incompatible amb la seva obligació d'independència i imparcialitat», segons assegura el tribunal amb seu a Estrasburg.