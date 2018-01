El Rei, a Davos: «La Constitució no és un mer ornament»

El rei Felip VI ha subratllat aquest dimecres davant el Fòrum Econòmic Mundial, reunit a la ciutat suïssa de Davos, que la Constitució espanyola "no és un mer ornament", sinó l'expressió de la voluntat dels ciutadans espanyols, i per tant el "pilar" de la seva "coexistència democràtica", motiu pel qual "mereix el màxim respecte" de tots.

En el seu primer discurs davant un fòrum que reuneix l'elit política i econòmica mundial, el cap d'Estat no ha evitat parlar de la "recent crisi" a Catalunya, a la qual s'ha referit com "un intent de minar les regles bàsiques" del sistema democràtic espanyol.

A més, ha aprofitat per deixar clar que Catalunya és "veritablement una part fonamental de l'ànima d'Espanya" i de la seva "identitat diversa".

El Rei ha defensat que aquesta crisi deixa una lliçó important no només per a Espanya, sinó per a totes les democràcies, i és "la necessitat de preservar l'imperi de la llei com una pedra angular precisament de la democràcia i de respectar el pluralisme polític i el principi bàsic de la sobirania nacional que, de fet, pertany a tots els ciutadans".

Així, ha destacat que els desacords i disputes polítiques "han de resoldre's d'acord amb les regles democràtiques" i amb els valors establerts en la Constitució i en les normes democràtiques.

«Preval la seguretat jurídica»



Espanya, ha destacat Felip VI, és un país que compleix la llei, on "preval la seguretat jurídica i per tant la Constitució i les lleis són efectivament aplicades".

El cap d'Estat ha recordat que aquest any se celebra el 40 aniversari de la Constitució espanyola, la qual cosa ha considerat una "oportunitat perfecta" per reivindicar la "importància duradora de l'esperit d'enteniment i solidaritat" que va permetre a Espanya "embarcar-se en un camí de pau, llibertat i prosperitat" com mai abans en la seva història.

Felip VI ha començat el seu discurs deixant clar que la seva intenció era acabar amb possibles dubtes sobre el fet que Espanya és "un gran país" i ha posat l'accent en la recuperació econòmica després d'una crisi que va tenir "conseqüències doloroses" per als espanyols.

"Espanya té ara una economia molt competitiva i representa una oportunitat d'inversió excel·lent", ha recalcat. Segons ha dit, "malgrat ser un motiu de preocupació en la UE fa molt pocs anys, avui Espanya lidera el creixement i està fent una contribució positiva a la consolidació i l'enfortiment de la UE".