Sáenz de Santmaría assegura que l'expresident no «tindrà cap tracte privilegiat» en el cas que torni

La vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, va lamentar ahir que Carles Puigdemont demani tenir garanties per tornar a Catalunya amb seguretat quan «la llei s'aplica igual per a tothom i ningú pot pretendre estar per sobre de la llei ni pretendre un tracte privilegiat». Després de garantir que no serà el president de la Generalitat, va afirmar rotundament que «no és el futur de Catalunya, és el passat».

En declaracions al canal 24 horas recollides per Europa Press, Sáenz de Santamaría va afirmar que Puigdemont és un polític adult i ha de ser conscient de la «responsabilitat dels seus actes». Segons va dir, s'ha sostret de l'acció de la Justícia i «no pot pretendre que això es passi per alt».

«El senyor Puigdemont s'ha instal·lat en l'espectacle i té potser més d'artista mediàtic que d'un polític que tingui alguna cosa per oferir a Catalunya. Crec que el projecte polític de Puigdemont és Puigdemont. I crec que Catalunya es mereix un projecte polític que li doni assossec, estabilitat i serenitat», va afegir.

Va assegurar que «el procés ha estat frenat amb l'article 155 de la Constitució», i va agregar que els catalans en aquest moment necessiten «assossec» i superar la divisió que s'ha creat. «Sembla que a Puigdemont l'única cosa que li interessa és ell mateix», va insistir.

Sáenz de Santamaría va garantir que Puigdemont «no serà president de la Generalitat», si bé va dir que es veuran «estratègies» dels independentistes aquests dies atès que estan «instal·lats en l'espectacle mediàtic» per «sortir a la tele», després que ahir Puigdemont renunciés a demanar la delegació de vot per al debat d'investidura.

D'altra banda, el Govern de Mariano Rajoy va admetre ahir que no pot recórrer la signatura de la proposta d'investidura de Carles Puigdemont que va fer el president del Parlament, Roger Torrent, però va assenyalar que l'estudiarà perquè està «pendent» dels passos que fa la mesa de la cambra.

El secretari d'Estat de Relacions amb les Corts, José Luis Ayllón, va indicar que es tracta de l'acte comunicat dilluns per Torrent que ahir es va publicar. «A partir d'aquí, estudiarem la possibilitat que una persona que fins ara ha manifestat tota la seva voluntat de no estar present en la jornada d'investidura, si això és possible amb el reglament del Parlament a la cambra i l'informe dels lletrats», va manifestar als passadissos del Congrés.

Després d'assenyalar que no és possible la investidura de Puigdemont, Ayllón va subratllar que està «absolutament pendent» dels passos que es fan al Parlament per actuar quan hi hagi actes que no estiguin d'acord amb la Constitució i el reglament.