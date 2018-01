Torrent pagarà el viatge a Brussel·les per reunir-se amb Carles Puigdemont

El president del Parlament, Roger Torrent, té previst viatjar avui a Brussel·les (en un viatge que assegura que pagarà íntegrament de la seva butxaca) per reunir-se amb el candidat a la investidura com a president de la Generalitat, Carles Puigdemont (JxCat), i conèixer de primera mà el seu pla de govern i els seus plans per ser investit, han explicat a Europa Press fonts parlamentàries.

A més de Puigdemont, Torrent també preveu reunir-se amb els altres quatre diputats encausats que són a Bèlgica: Meritxell Ser-ret, Toni Comín (ERC), Lluís Puig i Clara Ponsatí (JxCat).

L'objectiu de Torrent és «poder defensar els drets dels 135 diputats» del Parlament, dels quals vuit no poden participar en els plens: cinc perquè són a Bèlgica i tres més perquè són a la presó.

Segons les esmentades fonts, Torrent aspira a tenir un diàleg «franc, continuat i tranquil» tant amb Puigdemont com amb la resta de diputats de la cambra.

El president del Parlament va proposar Carles Puigdemont com a candidat a la investidura després de reunir-se amb tots els grups i constatar que és l'únic que pot recollir els suports necessaris per ser el proper president.

En la reunió d'avui tots dos podran abordar els detalls d'aquesta investidura, inclosa la possibilitat d'una eventual sessió telemàtica, tenint en compte que si Puigdemont torna a Espanya serà detingut. Puigdemont va sol·licitar la setmana passada poder delegar el seu vot en un altre diputat per poder participar en el ple, però aquest dimarts ha retirat aquesta petició per «deixar totes les portes obertes» i no descartar la seva presència física en el ple. Torrent va signar ahir la proposta d'investidura de Carles Puigdemont (JxCat) i es va publicar al Butlletí Oficial del Parlament, segons va informar la cambra en un comunicat. Torrent va proposar dilluns Puigdemont com a candidat després de reunir-se amb tots els grups i comprovar que és l'únic que pot tenir els suports necessaris per ser president.

Paral·lelament, Torrent va denunciar el «muntatge miserable» d'un missatge al seu compte de Twitter. En un missatge suplanten la seva identitat i es crida a afusellar «xarnegos i espanyols». «Quan aconseguim la República i tinguem les nostres lleis i la nostra Constitució, podrem per fi demanar al Parlament un dret heroic i afusellar tota aquesta escòria de xarnegos i espanyols», deia el text.



Les reaccions

El portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, va carregar contra el viatge de Torrent. «No pot ser que un president de tots els catalans vagi a l'estranger per parlar amb gent fugida de la justícia i imputada per delictes tan greus com la malversació», va afirmar Carrizosa.

Des de Cs van fer un pas més i van assegurar que no consentiran que aquest viatge de Torrent es pagui amb diners públics i exigiran que s'informi per escrit del seu cost. «Demanarem les partides utilitzades i que es retorni de la butxaca de Torrent, d'ERC o de l'ANC, però no amb els diners institucionals del Parlament», va apuntar Carrizosa.

La portaveu de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, va avalar el viatge però va demanar que no «sigui la tònica» de la legislatura. «En moments excepcionals es fan coses excepcionals com aquesta», va valorar.

Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va demanar per escrit a Torrent que no permeti la investidura d'un candidat que no pugui estar present al ple.