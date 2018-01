Torrent preveu que el ple d'investidura se celebri dimarts que ve

El president del Parlament, Roger Torrent, té previst que el ple d´investidura del president de la Generalitat es celebri dimarts que ve, segons ha avançat Catalunya Ràdio i ha confirmat l´ACN. S´ha fet pública la data mentre Torrent viatja a Brussel·les per reunir-se amb Carles Puigdemont i els diputats que són a la capital belga. Aquest dijous té previst també trobar-se amb els diferents grups parlamentaris per acabar de preparar el ple.

La Mesa del Parlament encara no ha abordat la possibilitat d´una sessió d´investidura a distància de Puigdemont i tampoc si accepta la petició de delegació del vot dels diputats a Brussel·les excepte Puigdemont, que aquest dimarts ha retirat la seva sol·licitud. Ara hi ha set diputats que són a la presó o a Brussel·les tenint en compte que Joaquim Forn ha decidit renunciar a l´acta de diputat per facilitar l´estratègia de defensa i poder sortir de presó.

Aquest dilluns, Torrent va anunciar que Puigdemont és el candidat que té més suports dels grups per presentar-se a la investidura i va proposar al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, una reunió per tractar sobre la situació que viu el Parlament.

Precisament, aquest dimarts, des de Copenhaguen, el candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat va tornar a manifestar la seva voluntat de ser al Parlament per ser investit i va fer una crida, especialment a les autoritats espanyoles, a fer possible el seu retorn amb "seguretat i tranquil·litat", és a dir, sense risc de detenció. Deixant així obertes totes les possibilitats.

El dia límit per votar el president de la Generalitat és dimecres 31, tenint en compte que la constitució del Parlament va ser el passat 17 de gener. En cas que en aquesta primera votació el president no fos escollit per majoria absoluta, és a dir com a mínim 68 diputats, es faria una segona votació en les 48 hores següents.

Aquesta vegada només seria necessària la majoria simple dels vots, més a favor que en contra. Si aquesta segona votació tampoc prospera, segons estableix el Reglament del Parlament, s´obriria un termini de dos mesos per intentar aconseguir els suports suficients per a un candidat. Passat aquest termini sense èxit, automàticament es dissoldria el Parlament i es convocarien eleccions.